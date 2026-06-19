La lateral argentina del Bera Bera, Elke Karsten, será operada por una lesión en el hombro

El club donostiarra ha informado este viernes en un comunicado de que su jugadora sufre "inestablidad en el labrum" en el hombro, lo que le obligará a pasar a finales de este mes por quirófano.

Karsten, una de las estrellas de La Garra, la selección de balonmano argentina con la que es internacional, se lesionó en la final de la Liga española ante Rocasa en un intento por recuperar un balón antes de caer sobre el hombro.

Bera Bera destaca en su comunicado que en pruebas realizadas en Argentina, donde está la jugadora tras terminar la competición, se ha detectado este problemas y da por hecho que no podrá contar con su concurso durante 2026.

El club vasco estima el plazo de recuperación entre cinco y seis meses y ante la baja también de la internacional española Esther Somaza por lesión de rodilla, no descarta incorporar una primera línea para pelear por su objetivo de clasificarse para la Liga Europea, cuya previa se juega en el mes de noviembre.