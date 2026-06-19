Libertadores de clubes de hándbol en plena disputa en nuestro país

Internacional y Cerro Porteño tienen activa participación en el certamen regional de hándbol, la Libertadores de Clubes Femenino, que llega a su culminación este viernes. Sin embargo, los mismos no arribaron a instancias decisivas del SCA Femenino.

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El programa de la última fecha:

En el CEO Parque Olímpico

13:00 Vilo (ARG) vs. Torrense (BRA) por el 11° puesto

15:00 Scuola Italiana (URU) vs. Internacional por el 9° lugar

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17:00 Cerro Porteño vs. Maringá (BRA) por 7° puesto

Arena COP

15:00 FMO Portugues (BRA) vs. Goes (URU) por el 5° lugar

17:30 Jockey Club (ARG) vs. Layva (URU) por el 3° puesto

FINAL 20:00 Sédalo (ARG) vs. Pinheiros (BRA)

Resultados de paraguayos

Los equipos paraguayos no consiguieron arribar a instancias decisivas. Estos fueron los resultados de Cerro e Inter:

Cerro Porteño tuvo una victoria y dos derrotas:

Sédalo 25 - Cerro Porteño 19

Cerro Porteño 23 - Torrense 16

Portugués 28 - Cerro Porteño 9

Inter también consiguió una victoria y dos derrotas.

Jockey Club 38 - Inter 17

FMO Portugués 39 - Inter 9

Inter 28 - Torrense 27

Próximos compromisos de las selecciones

Los siguientes torneos internacionales en agenda para el Team Paraguay, son los siguientes:

Campeonato IHF Trophy Sub 18 y Sub 20 Masculino, en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio.

Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino, en la República Popular de China, del 24 de junio al 5 de julio.

Torneo Sur Centro SCA Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 Femenino y Masculino, que se disputará en Asunción, del 28 de julio al 8 de agosto.

XIII Juegos Suramericanos Mayores Femenino y Masculino, en Santa Fe, Argentina, del 12 al 16 de septiembre.