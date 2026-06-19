Polideportivo
19 de junio de 2026 a la - 12:56

Libertadores de clubes de hándbol en plena disputa en nuestro país

Inter, uno de los protagonistas de la Libertadores Femenina de Clubes, que cierra este viernes en el COP.
Inter, uno de los protagonistas de la Libertadores Femenina de Clubes, que cierra este viernes en el COP.

El torneo Sur Centro SCA de Clubes Femenino de Mayores “Asunción 2026″ se encuentra en disputa en el CEO del Comité Olímpico Paraguayo, por primera vez en nuestro país. Doce equipos toman parte del evento, con Internacional y Cerro Porteño como representantes paraguayos, que no llegaron a instancias finales.

Internacional y Cerro Porteño tienen activa participación en el certamen regional de hándbol, la Libertadores de Clubes Femenino, que llega a su culminación este viernes. Sin embargo, los mismos no arribaron a instancias decisivas del SCA Femenino.

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El programa de la última fecha:

En el CEO Parque Olímpico

13:00 Vilo (ARG) vs. Torrense (BRA) por el 11° puesto

15:00 Scuola Italiana (URU) vs. Internacional por el 9° lugar

17:00 Cerro Porteño vs. Maringá (BRA) por 7° puesto

Arena COP

15:00 FMO Portugues (BRA) vs. Goes (URU) por el 5° lugar

17:30 Jockey Club (ARG) vs. Layva (URU) por el 3° puesto

FINAL 20:00 Sédalo (ARG) vs. Pinheiros (BRA)

Resultados de paraguayos

Los equipos paraguayos no consiguieron arribar a instancias decisivas. Estos fueron los resultados de Cerro e Inter:

Cerro Porteño tuvo una victoria y dos derrotas:

Sédalo 25 - Cerro Porteño 19

Cerro Porteño 23 - Torrense 16

Portugués 28 - Cerro Porteño 9

Inter también consiguió una victoria y dos derrotas.

Jockey Club 38 - Inter 17

FMO Portugués 39 - Inter 9

Inter 28 - Torrense 27

Próximos compromisos de las selecciones

Los siguientes torneos internacionales en agenda para el Team Paraguay, son los siguientes:

Campeonato IHF Trophy Sub 18 y Sub 20 Masculino, en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio.

Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino, en la República Popular de China, del 24 de junio al 5 de julio.

Torneo Sur Centro SCA Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 Femenino y Masculino, que se disputará en Asunción, del 28 de julio al 8 de agosto.

XIII Juegos Suramericanos Mayores Femenino y Masculino, en Santa Fe, Argentina, del 12 al 16 de septiembre.