Llaman a inscripción para Nacional C15 femenino de fútbol de salón

Las inscripciones para el Campeonato Nacional C15 de fútbol de salón, categoría 2011, se encuentran abiertas para la rama masculina, con eliminatorias en las diversas zonas salonísticas, y la fase final en Ñemby.

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* Cronograma. La organización ha establecido el siguiente cronograma:

Conformación de grupos: Miércoles 24 de junio;

Programación Etapa Clasificatoria: Viernes 26 de junio;

Presentación de Listas de Buena Fe sin multas: Viernes 26 de junio;

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Inicio de la Fase Clasificatoria: Lunes 29 de junio;

Culminación de Clasificatoria: Miércoles 15 de julio (de acuerdo a la cantidad de equipos que integran cada grupo);

Finales: Lunes 20 al viernes 24 de julio.

Nacional Femenino de Mayores

También tendrán actividad nacional las chicas, con el Campeonato Nacional Femenino de Mayores “Bella Vista Sur 2026″, que arrancará este lunes.

Participan ocho seleccionados, divididos en dos series:

Serie A: Limpio, Benjamín Aceval, Lambaré y Santa Rosa del Aguaray;

Serie B: Bella Vista Sur, Pastoreo, Cerrito y Horqueta.

El programa de la jornada inaugural es el siguiente, desde las 17:30

Cerrito vs. Horqueta, Lambaré vs. Santa Rosa,

20:30 Actos Inaugurales;

Bella Vista Sur vs. Pastoreo y Limpio vs. Benjamín Aceval.