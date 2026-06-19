SCA Handball femenino “Paraguay 2026″ consagra campeón a Sedalo de Argentina

Cerro Porteño e Internacional fueron los representantes paraguayos en la Libertadores de Clubes de balonmano que culminó este viernes en dos escenarios de nuestro país.

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Las azulgranas quedaron en el octavo lugar, mientras las rojas quedaron en noveno puesto. Los partidos se disputaron el COP Arena y CEO del Parque Olímpico.

El campeón resultó el argentino Sédalo, que se impuso en la final a Pinheiros de Brasil por el marcador de 24-23.

Posiciones finales

Las ubicaciones de los distintos equipos en esta Libertadores:

Sedalo de Argentina se impuso en la final a Pinheiros de Brasil, por 24-23, para consagrarse campeón, en el juego disputado en el COP Arena.

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Jockey Club (ARG) derrotó 28-19 a las campeonas 2025, Layva (URU) para alzarse con el 3° puesto.

Portugués de Brasil se quedó con el 5°puesto, al derrotar a Goes de Uruguay por 28-19.

Maringá de Brasil le ganó a Cerro Porteño 20-16, ganando de mano al cuadro paraguayo para quedarse con la 7ª ubicación.

Inter se impuso 26-20 a Scuola Italiana de Uruguay, para instalarse en el 9° lugar.

Vilo de Argentina doblegó 37-22 a Torrense de Brasil, para ubicarse en el 11° lugar.

Resultados de paraguayos

Los equipos paraguayos solo pelearon por puestos de posición, el 7° y 9°, quedando Cerro 8° e Inter 9°.

Estos fueron los resultados de Cerro e Inter en este certamen:

Cerro Porteño tuvo una victoria y tres derrotas:

Sédalo 25 - Cerro Porteño 19

Cerro Porteño 23 - Torrense 16

Portugués 28 - Cerro Porteño 9

Por el 7° lugar: Maringá 20 - Cerro Porteño 16

Inter también consiguió dos victorias y dos derrotas.

Jockey Club 38 - Inter 17

FMO Portugués 39 - Inter 9

Inter 28 - Torrense 27

Por el 9° lugar: Inter 26 - Scuola Italiana 20.

Próximos compromisos de las selecciones

Los siguientes torneos internacionales en agenda para el Team Paraguay, son los siguientes:

Campeonato IHF Trophy Sub 18 y Sub 20 Masculino, en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio.

Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino, en la República Popular de China, del 24 de junio al 5 de julio.

Torneo Sur Centro SCA Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 Femenino y Masculino, que se disputará en Asunción, del 28 de julio al 8 de agosto.

XIII Juegos Suramericanos Mayores Femenino y Masculino, en Santa Fe, Argentina, del 12 al 16 de septiembre.