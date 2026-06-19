Polideportivo
19 de junio de 2026 a la - 21:44

SCA Handball femenino “Paraguay 2026″ consagra campeón a Sedalo de Argentina

Cerro Porteño se quedó en el octavo lugar en la Libertadores de hándbol que culminó este viernes en nuestro país.
Cerro Porteño se quedó en el octavo lugar en la Libertadores de hándbol que culminó este viernes en nuestro país.

Cerro Porteño e Internacional culminaron en octavo y noveno puestos, respectivamente, en la Libertadores Femenina de Clubes de Hándbol que concluyó anoche con el campeonato para Sedalo de Argentina. Los representantes paraguayos no pudieron discutir puestos de vanguardia en el certamen regional que se disputó en nuestro país.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Cerro Porteño e Internacional fueron los representantes paraguayos en la Libertadores de Clubes de balonmano que culminó este viernes en dos escenarios de nuestro país.

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Las azulgranas quedaron en el octavo lugar, mientras las rojas quedaron en noveno puesto. Los partidos se disputaron el COP Arena y CEO del Parque Olímpico.

El campeón resultó el argentino Sédalo, que se impuso en la final a Pinheiros de Brasil por el marcador de 24-23.

Posiciones finales

Las ubicaciones de los distintos equipos en esta Libertadores:

Sedalo de Argentina se impuso en la final a Pinheiros de Brasil, por 24-23, para consagrarse campeón, en el juego disputado en el COP Arena.

Jockey Club (ARG) derrotó 28-19 a las campeonas 2025, Layva (URU) para alzarse con el 3° puesto.

Portugués de Brasil se quedó con el 5°puesto, al derrotar a Goes de Uruguay por 28-19.

Maringá de Brasil le ganó a Cerro Porteño 20-16, ganando de mano al cuadro paraguayo para quedarse con la ubicación.

Inter se impuso 26-20 a Scuola Italiana de Uruguay, para instalarse en el 9° lugar.

Vilo de Argentina doblegó 37-22 a Torrense de Brasil, para ubicarse en el 11° lugar.

Resultados de paraguayos

Los equipos paraguayos solo pelearon por puestos de posición, el 7° y 9°, quedando Cerro 8° e Inter 9°.

Estos fueron los resultados de Cerro e Inter en este certamen:

Cerro Porteño tuvo una victoria y tres derrotas:

Sédalo 25 - Cerro Porteño 19

Cerro Porteño 23 - Torrense 16

Portugués 28 - Cerro Porteño 9

Por el 7° lugar: Maringá 20 - Cerro Porteño 16

Inter también consiguió dos victorias y dos derrotas.

Jockey Club 38 - Inter 17

FMO Portugués 39 - Inter 9

Inter 28 - Torrense 27

Por el 9° lugar: Inter 26 - Scuola Italiana 20.

Próximos compromisos de las selecciones

Los siguientes torneos internacionales en agenda para el Team Paraguay, son los siguientes:

Campeonato IHF Trophy Sub 18 y Sub 20 Masculino, en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio.

Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino, en la República Popular de China, del 24 de junio al 5 de julio.

Torneo Sur Centro SCA Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 Femenino y Masculino, que se disputará en Asunción, del 28 de julio al 8 de agosto.

XIII Juegos Suramericanos Mayores Femenino y Masculino, en Santa Fe, Argentina, del 12 al 16 de septiembre.