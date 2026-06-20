Mundial 2026: Árbitro con calambres, jugadores con joyas y Messi con más parches

Un árbitro que necesita auxilio de los jugadores por causa de un calambre, una selección premiada con joyas, no por ganar, pero sí tras empatar, y los curiosos galones en forma de parches que el astro Lionel Messi lleva en su camiseta, destacan entre los detalles que muestran ‘la otra cara’ del Mundial.

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Jugadores auxilian al árbitro

Un hecho inesperado ocurrió en Seattle durante el juego Estados Unidos-Australia. El árbitro alemán Felix Zwayer sufrió un fuerte calambre en la pierna izquierda en los minutos finales del partido y cayó al césped visiblemente dolorido.

De inmediato se detuvo el compromiso y los primeros en ayudarlo fueron el delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O’Neill. Ambos le estiraron la pierna izquierda afectada para tratar de aliviar las molestias.

Los sudafricanos, premiados por empatar

Después del empate 1-1 con República Checa en la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, los 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico de Sudáfrica recibieron joyas y relojes de lujo personalizados, valuados en más de 50.000 dólares cada uno.

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Este reconocimiento se dio gracias a un acuerdo comercial entre la Asociación Sudáfrica de Fútbol (SAFA) y la joyería estadounidense Icebox, con sede en Atlanta.

El conjunto africano logró igualar al minuto 83, tras un gol de penalti convertido por Teboho Mokoena que le permitió a los Bafana Bafana sumar su primer punto y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final. Para ello deberá vencer a Corea del Sur el próximo 24 de junio.

La fuerte burla de Lula a Neymar

Neymar, que sigue recuperándose de una lesión muscular en el gemelo que arrastra desde mayo, fue objeto de burla del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, con una declaración que sacudió el mundillo del fútbol y de las redes sociales. “ Ni siquiera está jugando. He leído que es el primer convocado en un Mundial que hace teletrabajo. Es un jugador ‘home office’”.

Claro que estas declaraciones no son ajenas a la política, ya que Neymar mostró su apoyo a Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula, en las últimas elecciones de Brasil. “Algún día habrá que hacer una selección de Inteligencia Artificial con once Pelés”, añadió Lula Da Silva en su dardo envenenado a una de las figuras de la Canarinha.

Messi, el de más parches del Mundial 2026

Lionel Messi hizo historia al debutar en el Mundial 2026 con un triplete que lo puso junto con el alemán Miroslav Klose como los máximos goleadores en la historia del torneo, con 16 anotaciones. Pero también tiene otra marca en esta Copa del Mundo.

Aparte del indudable talento del argentino en el campo de juego, su camiseta, la 10 albiceleste, es la de más parches reconocidos por la FIFA: luce cuatro distintos.

El primero de ellos se encuentra en la parte frontal como campeón mundial en Catar 2022, luego tiene uno en la manga derecha con el logo del Mundial 2026.

En esa misma parte de la camiseta tiene un parche Legacy Badge (insignia heredada) al haber disputado cinco copas del mundo seguidas. Y, por último, en la izquierda una condecoración como Balón de Oro en la pasada edición.

Sed de fútbol y de cerveza

Los aficionados que asistieron al estadio AT&T en Arlington al partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia bebieron 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio, según informó el medio Texas Live.

Añadió que se vendieron más cervezas que en un partido de ‘playoffs’ de los Dallas Cowboys en un día con altas temperaturas.

La presencia de los hinchas ingleses también se notó en Dallas y más concretamente en el Londoner Pub, local de inspiración británica, que se vio desbordado por los seguidores, que bebieron 5.000 cervezas la noche del sábado. Difícil fue desalojarlos.