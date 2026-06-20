Pegula sorprende a Sabalenka en Berlín y espera rival en la final

El encuentro entre Jessica Pegula y Aryna Sabalenka, ganado por la estadounidense por 6-4, 6-7 y 6-0, comenzó de cara para la tenista americana, #4 del ránking mundial.

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Rompió el segundo turno de saque de Sabalenka para ponerse 1-2 y llevó la voz cantante el resto de la primera manga. Con 2-4 en el marcador, Pegula desperdició hasta cinco puntos de rotura, pero, con 4-5, sentenció en el primer punto de set.

Sin embargo, la segunda manga se la llevó la bielorrusa en la muerte súbita. Arrancó recompuesta después de verse por debajo en el tanteo y le endosó un 3-0 de salida a su rival. Llegó a estar 5-2 y a disponer de dos puntos de set, pero, como le había pasado antes a Pegula, Sabalenka también los desaprovechó.

Eso afectó a la confianza de la bielorrusa, que permitió que la estadounidense igualara la contienda. En el ‘tie break’, interrumpido por la lluvia y con ambas competidoras cometiendo muchos errores en el servicio, Sabalenka fue la más acertada, por lo que puso el 1-1 en el electrónico.

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Todo quedaba por decidir para la tercera manga. En ella, Pegula no tuvo rival. Le endosó a la bielorrusa un contundente 6-0, si bien resolvió el encuentro al tercer punto de partido.

El choque había sido interrumpido por la lluvia, pero ni siquiera eso cortó la excelente racha de la estadounidense.

En la final, Pegula se enfrentará a la que supere el cruce entre la checa Linda Noskova, 13 del mundo, y la filipina Alexandra Eala, 35 en la clasificación de la WTA, ambas de apenas 21 años.