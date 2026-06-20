Piganzoli se lleva la gloria en Occitania, Ibon Ruiz e Ion Izagirre podio

Piganzoli, hombre clave en el Giro para el triunfo de Jonas Vingegaard, logró la victoria en solitario en la última jornada disputada a través de 172 km entre Loures-Barousse y Loudenvielle, donde entró en vencedor tras un sólido ataque a 30 km de meta, donde entró con un tiempo de 4h.22.22.

La segunda plaza, tanto en la etapa como en la general fue para los españoles Ibon Ruiz (Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), segundo y tercero respectivamente, quienes cruzaron la meta a 1.42 minutos del joven ciclista italiano.

La jornada vivió la escapada de 8 corredores que se filtró en la subida a la Hourquette d’Ancizan. Victor Vidal, Tom Donnenwirth y Valentin Retailleau distanciaron entonces a sus compañeros de escapada, mientras que Visma Lease a Bike se encargó de reducir y echar abajo la escapada.

Davide Piganzoli lanzó un ataque a 7 kilómetros de la cima del Col du Val Louron-Azet y rápidamente abrió una brecha de más de un minuto. Detrás, el pelotón se reagrupó en el descenso. Aprovechando el exigente recorrido, Ion Izagirre (Cofidis) e Ibon Ruiz (Kern Pharma) probaron suerte con un contraataque y lograron el despegue.

Finalmente Piganzoli se impuso en solitario, asegurando su tercera victoria profesional. En el top 10 entraron el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quinto, y los españoles Urko Berrade (Kern Pharma), octavo y Jokin Murguialday (Euskaltel Euskadi), noveno.