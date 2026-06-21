Montserrat Viveros clasifica a los Panamericanos “Lima 2027″

El Team Paraguay de Espada se destacó en el Campeonato Panamericano Sénior de Esgrima que se celebró en Lima, Perú, y la tiradora Montserrat Viveros consiguió el pasaporte para la cita panamericana del año entrante.

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Este evento fue clasificatorios a los Juegos Panamericanos Lima 2027, y Paraguay tuvo buenos resultados en singles y equipos.

Montserrat se destacó desde la fase de poules, consiguiendo 6 victorias en 6 asaltos, clasificándose en la 6ª posición en la tabla principal, avanzando a la tabla de 32.

En esa instancia derrotó a la canadiense Alexanne Verret por 15-6. En 16avos cayó contra otra canadiense, Nicole Xuan, por ajustado 14-13.

Montse culminó así en la 9ª posición y consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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* Team Paraguay. Los otros componentes de la Legión Guaraní también tuvieron meritorias actuaciones.

Janine Hanspach obtuvo 2 victorias y 3 derrotas en poules, quedando en el puesto 50.

Merardo Bernal consiguió 3 triunfos e igual cantidad de derrotas en Espada Masculina, en fase de poules, avanzando a la tabla principal de 64, donde enfrentó al guatemalteco Jorge Imeri cayendo 15-13, con lo que se ubicó en la posición 38.

En Espada Femenina por Equipos Montserrat Viveros, Janine Hanspach y Jimena Cabrera perdió en 16avos contra Venezuela 41-34, para pelear por posiciones del 9 al 16.

En dicha instancia le ganaron a República Dominicana por 45-39 y a Perú por 45-43, asegurando el 10º lugar del campeonato y quedando muy cerca de la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.