Polideportivo
21 de junio de 2026 a la - 00:08

Montserrat Viveros clasifica a los Panamericanos “Lima 2027″

El Team Paraguay que tomó parte del Campeonato Panamericano de Esgrima en Lima, Perú. El año entrante se realizarán los Juegos Panamericanos en la capital incaica.
El Team Paraguay que tomó parte del Campeonato Panamericano de Esgrima en Lima, Perú. El año entrante se realizarán los Juegos Panamericanos en la capital incaica.

La tiradora Montserrat Viveros tuvo una gran performance en el Campeonato Panamericano de Esgrima, y clasificó a los Juegos Panamericanos “Lima 2027″. La delegación guaraní que tomó parte de la cita de espada, en la capital incaica, alcanzó una destacada participación.

El Team Paraguay de Espada se destacó en el Campeonato Panamericano Sénior de Esgrima que se celebró en Lima, Perú, y la tiradora Montserrat Viveros consiguió el pasaporte para la cita panamericana del año entrante.

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Este evento fue clasificatorios a los Juegos Panamericanos Lima 2027, y Paraguay tuvo buenos resultados en singles y equipos.

Montserrat se destacó desde la fase de poules, consiguiendo 6 victorias en 6 asaltos, clasificándose en la 6ª posición en la tabla principal, avanzando a la tabla de 32.

En esa instancia derrotó a la canadiense Alexanne Verret por 15-6. En 16avos cayó contra otra canadiense, Nicole Xuan, por ajustado 14-13.

Montse culminó así en la 9ª posición y consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

* Team Paraguay. Los otros componentes de la Legión Guaraní también tuvieron meritorias actuaciones.

Janine Hanspach obtuvo 2 victorias y 3 derrotas en poules, quedando en el puesto 50.

Merardo Bernal consiguió 3 triunfos e igual cantidad de derrotas en Espada Masculina, en fase de poules, avanzando a la tabla principal de 64, donde enfrentó al guatemalteco Jorge Imeri cayendo 15-13, con lo que se ubicó en la posición 38.

En Espada Femenina por Equipos Montserrat Viveros, Janine Hanspach y Jimena Cabrera perdió en 16avos contra Venezuela 41-34, para pelear por posiciones del 9 al 16.

En dicha instancia le ganaron a República Dominicana por 45-39 y a Perú por 45-43, asegurando el 10º lugar del campeonato y quedando muy cerca de la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.