Montserrat Viveros brilló en Medellín y se metió entre las 48 mejores del Grand Prix de esgrima

La atleta guaraní, Montserrat Viveros, regresó a las pistas mostrando solidez y carácter, alcanzando la tabla principal de 64 y cerrando su participación en el puesto 48 de la clasificación general.

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En la fase de poules, Viveros consiguió cuatro victorias y dos derrotas, rendimiento que le permitió avanzar a la ronda preliminar de 128. Allí logró uno de los triunfos más importantes de su campaña al imponerse por 15-10 a la estadounidense Regina Lee, resultado que le aseguró el pase al Día 2 de competencia.

Ya en la tabla principal, la paraguaya protagonizó un reñido combate frente a la alemana Alexandra Ehler, cayendo ajustadamente por 15-12 tras una presentación muy competitiva que dejó buenas sensaciones para el equipo nacional.

Por su parte, Janine Hanspach también representó a Paraguay en el certamen. Aunque no pudo acceder a la tabla principal luego de registrar una victoria y cinco derrotas en las poules, mostró un gran nivel competitivo, con varios enfrentamientos definidos por apenas un toque de diferencia.