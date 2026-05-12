Polideportivo
12 de mayo de 2026 a la - 22:13

Montserrat Viveros brilló en Medellín y se metió entre las 48 mejores del Grand Prix de esgrima

La paraguaya Montserrat Viveros (25 años) tuvo una destacada actuación en Colombia.
La paraguaya Montserrat Viveros (25 años) tuvo una destacada actuación en Colombia.

La esgrimista paraguaya Montserrat Viveros cumplió una destacada actuación en el Medellín Epee Grand Prix, certamen internacional que reunió a competidoras de alto nivel en Colombia.

Por ABC Color

La atleta guaraní, Montserrat Viveros, regresó a las pistas mostrando solidez y carácter, alcanzando la tabla principal de 64 y cerrando su participación en el puesto 48 de la clasificación general.

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En la fase de poules, Viveros consiguió cuatro victorias y dos derrotas, rendimiento que le permitió avanzar a la ronda preliminar de 128. Allí logró uno de los triunfos más importantes de su campaña al imponerse por 15-10 a la estadounidense Regina Lee, resultado que le aseguró el pase al Día 2 de competencia.

Ya en la tabla principal, la paraguaya protagonizó un reñido combate frente a la alemana Alexandra Ehler, cayendo ajustadamente por 15-12 tras una presentación muy competitiva que dejó buenas sensaciones para el equipo nacional.

Por su parte, Janine Hanspach también representó a Paraguay en el certamen. Aunque no pudo acceder a la tabla principal luego de registrar una victoria y cinco derrotas en las poules, mostró un gran nivel competitivo, con varios enfrentamientos definidos por apenas un toque de diferencia.