Kubo no viajará a Dallas y espera estar en la fase eliminatoria

Kubo, que ya se perdió el partido contra Túnez tras padecer un problema muscular en la rodilla izquierda, lesionada durante el partido contra Países Bajos, el pasado 15 de junio, tampoco estará listo para el último encuentro del grupo, en el que Japón se juega la clasificación a dieciseisavos de final, según informó un portavoz de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA).

La intención es que la estrella del conjunto japonés regrese en la fase eliminatoria, según desveló el defensa Yuto Nagatomo. "Podrá regresar en la fase eliminatoria. Después de todo, es Take. Creo en él. Por el bien de Take, tenemos que ganar a toda costa", dijo.