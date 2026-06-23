Martes, 23 de junio de 2026

- INGLATERRA-GHANA. Inglaterra buscará en el Gillette Stadium de Foxborough, el estadio de los New England Patriots de la NFL ubicado en las afueras de Boston, reforzar su condición de favorita en el Mundial 2026 tras un debut convincente ante Croacia, en un duelo frente a Ghana, que también llega con tres puntos tras imponerse a Panamá. Por Albert Traver.

- PANAMÁ-CROACIA. Panamá y Croacia se enfrentarán en el Toronto Stadium en un partido sin margen para el error, una primera final de supervivencia para dos selecciones que perdieron en su estreno mundialista de 2026 y que llegan obligadas a transformar sus buenas intenciones en puntos. Por Julio César Rivas.

- COLOMBIA-R.D. CONGO. República Democrática del Congo espera maniatar a la selección de Colombia en el Estadio Akron, de la ciudad mexicana de Guadalajara, como lo hizo el 17 de junio en su debut mundialista frente a Portugal en la segunda jornada del Grupo K, en tanto que el cuadro cafetero quiere dar el paso definitivo hacia los dieciseisavos. Por Mariana González

- Además, previas de los partidos del miércoles, Suiza-Canadá, Bosnia y Herzegovina-Catar, Escocia-Brasil, Marruecos-Haití, R. Checa-México y Sudáfrica-Corea del Sur, y actualidad del resto de selecciones.

- San Diego (EE.UU.). La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí asegura en una entrevista con EFE que la filosofía de juego de la selección española, basada en el control del balón y compartido por las selecciones femenina y masculina, se ha convertido en una referencia para equipos de todo el mundo.

- Dallas (EE.UU.). La feroz competencia goleadora entre Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland coloca la lucha por la Bota de Oro en un nivel que permite soñar con acercarse al increíble récord del francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en una sola edición. Por Óscar González.

- Viena. Antes del 'Milagro de Berna', antes de que el Mundial de Suiza 1954 encontrara en Alemania a su inesperado campeón frente a la entonces todopoderosa Hungría, el torneo dejó en Lausana una celebración del exceso. Por Luis Lidón.

Nueva York. Los Washington Wizards ganaron la lotería del draft de la NBA de 2026 y elegirán en el puesto número uno del sorteo que se celebra el martes y miércoles en el Barclays Center de Brooklyn.

Madrid. El golfista Jon Rahm cumple diez años desde que dio el salto de aficionado a profesional, periodo en el que se ha consolidado como el mejor jugador español y con la meta de seguir acumulando títulos para aproximarse al palmarés de su compatriota Severiano Ballesteros.

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- Draft de la NBA, en Nueva York (desde las 00.00 GMT del miércoles) (y 24)(Foto).

- España. Liga Endesa. Previa del cuarto partido de la final Barça-Valencia Basket.

- Final de la liga francesa. Quinto y último partido: París-Mónaco (19.00 GMT).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Portugal-Uzbekistán (17.00 GMT, en Houston), Inglaterra-Ghana (20.00 GMT, en Boston), Panamá-Croacia (23.00 GMT, en Toronto) y Colombia-RD Congo (2.00 GMT)

. Previas de los partidos Suiza-Canadá, Bosnia-Catar, República Checa, Sudáfrica-Corea del Sur, Marruecos-Haití, Escocia-Brasil y actualidad del resto de selecciones.

- La selección española se entrena a puerta cerrada en el campo base de Baylor School de Chattanooga (17.00) y rueda de prensa (18.15)

- San Diego (EE.UU.). La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí asegura en una entrevista con EFE que la filosofía de juego de la selección española se ha convertido en una referencia para equipos de todo el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Dallas. La feroz competencia goleadora entre Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland coloca la lucha por la Bota de Oro en un nivel que permite soñar con acercarse al increíble récord del francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en una sola edición. Por Óscar González. (Texto) (Foto)

- Viena. Antes del 'Milagro de Berna', antes de que el Mundial de Suiza 1954 encontrara en Alemania a su inesperado campeón frente a la entonces todopoderosa Hungría, el torneo dejó en Lausana una celebración del exceso. Por Luis Lidón. (Texto)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El golfista Jon Rahm cumple diez años desde que dio el salto de amateur a profesional, periodo en el que se ha consolidado como el mejor jugador español y con la meta de seguir acumulando títulos para aproximarse al palmarés de Severiano Ballesteros.

- Pro Liga femenina: España-Argentina, en Lee Valley, Londres. Pro Liga masculina: Argentina-España, en Berlín.

- Reunión del Comité Ejecutivo del COI y Lausana.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes