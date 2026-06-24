COI: el calentamiento global por ahora no cambiará la identidad de los JJOO de invierno

"Si algo cambiara de forma significativa y recurrente, pensaríamos las posibles transiciones entre deportes de verano y de invierno, o viceversa", destacó en rueda de prensa el presidente del grupo de trabajo de la organización para el programa olímpico, Karl Stoss.

Stoss reconoció que los problemas ligados a los deportes de invierno -con el futuro de muchas estaciones de esquí amenazado, especialmente en cotas bajas- se han discutido en su grupo de trabajo, aunque insistió en que por ahora, atendiendo a las "posibilidades en distintos continentes", se mantendrá la identidad de los JJOO invernales.

En la misma rueda de prensa, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, advirtió que el cambio climático no sólo afecta a los JJOO de Invierno sino también a las disciplinas estivales.

"Ya estamos viendo que muchas federaciones internacionales tienen que posponer sus campeonatos del mundo en ciertas zonas porque hace demasiado calor", señaló en la rueda de prensa, celebrada durante la actual 146ª sesión del COI.