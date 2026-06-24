¿Debe jugar Messi contra Jordania?

Hasta ahora, Messi ha disputado los dos primeros partidos casi al completo. Jugó 80 minutos contra Argelia, sustituido tras anotar un triplete, y todos contra Austria, lo que le permitió marcar el segundo gol poco antes del final.

Otros seis jugadores tienen más minutos en la Albiceleste. El meta Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Alexis McAllister y Enzo Fernández lo han jugado todo. Rodrigo de Paul, un minuto más que Messi (171).

Además, el técnico, Lionel Scaloni, aseguró que frente a Jordania, con todo decidido, habría cambios. "La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría (de los menos habituales) y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, dijo en la conferencia de prensa posterior a la victoria contra Austria.

¿Eso incluye a Messi? Es una incógnita.

Hace justo un mes, el capitán argentino encendió las alarmas al retirarse lesionado, a 17 minutos del final del partido de la MLS que jugó con el Inter Miami frente al Unión Filadelfia. Sufrió una sobrecarga por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo y estuvo parado dieciséis días.

Regresó el 9 de junio, dos días antes de que comenzase el Mundial, en un amistoso contra Islandia. Salió al campo tras la pausa de hidratación y prácticamente en el primer balón que tocó asistió a Lautaro Martínez, sobre el que cometieron un penalti que ejecutó el 10.

En los dos partidos del Mundial 2026, Messi no solo se ha mostrado totalmente recuperado, sino que llega a los minutos finales con la mismo instinto letal. Dos de sus cinco goles los anotó en el tramo final; en el 78 ante Argelia y en el 94 contra Austria.

El 10 sabe dosificarse. Entre los dos partidos recorrió 14'7 kilómetros, de los que 9'1 los hizo caminando o al trote. Se activa de forma explosiva en el momento preciso, como demuestran los cinco goles con los que encabeza la clasificación de artilleros.

"Me siento bien físicamente, puede que por eso juegue mejor", señaló Messi tras el partido ante Austria y dejó la decisión de si jugará contra Jordania en manos de Scaloni. "El técnico decidirá si juego o no, o cuánto juego. Me encuentro bien y feliz acompañando a este grupo que compite siempre, sea cual sea el rival y que no se relaja nunca".

No es una decisión sencilla. Después de enfrentarse a Jordania, Argentina tendrá cinco días hasta que dispute su partido de dieciseisavos de final en Miami y, por otro lado, está la feroz competencia por el título de máximo goleador del torneo, con Kylian Mbappé y Erling Haaland, que han marcado tan solo un gol menos que el argentino (4).

Más partidos, más minutos, más posibilidades de marcar y de seguir haciendo historia en la competición, pero también más riesgo. Scaloni debe poner en la balanza pros y contras.