Polideportivo
24 de junio de 2026 a la - 21:31

Edición especial “Freedom 250″ con el Torneo de Golf Copa AmCham 2026 en el Asunción

La Copa AmCham de Golf se llevará a cabo el sábado 4 de julio, en el green del Asunción Golf Club.
La Copa AmCham de Golf se llevará a cabo el sábado 4 de julio, en el green del Asunción Golf Club.

Este jueves se realizará el lanzamiento del Torneo de Golf Copa AmCham 2026, en las instalaciones del Asunción Golf Club, una edición especial “Freedom 250″ en conmemoración de la Independencia de los Estados Unidos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El tradicional torneo de golf de la American Chamber of Commerce “AmCham” (Cámara de Comercio Americana) coincidente con la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (que este año marca el calendario para el sábado 4 de julio) se realizará en el green del Asunción.

American Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Americana)

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El lanzamiento oficial se dará en una conferencia de prensa que tendrá lugar este jueves, a las 12:30, en la sede social del Asunción Golf Club.

Conforme señalan los organizadores el tradicional y “emblemático evento combina deporte, networking e impacto social positivo, y lo recaudado es destinado a programas educativos de la Fundación AmCham”, con la organización conjunta de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y el Asunción Golf Club.

Las damas también incursionarán en el AmCham 2026, este sábado 6 de julio.
Las damas también incursionarán en el AmCham 2026, este sábado 6 de julio.

Toman parte de las justas deportivas jugadores e invitados especiales, que le dan duro a los golpes en el deporte del palo.

Se espera la participación de mas de un centenar de jugadores, como habitualmente sucede cada año.

En la conferencia de prensa de este jueves se brindarán todos los detalles organizativos, premios especiales y todo lo concerniente a esta nueva cita para conmemorar una especial fecha para los americanos, conmemorativo al 250° Aniversario de libertad del gran país del Norte.