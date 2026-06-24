Polideportivo
24 de junio de 2026 a la - 05:35

Evenepoel se arriesga a no estar en el Tour si no participa en los nacionales belgas

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), doble campeón olímpico, podría complicarse su participación en el Tour de Francia que comienza el 4 de julio en Barcelona si no toma parte de los campeonatos nacionales de Belgica que se disputan este fin de semana.

Por EFE

Según las normas del ciclismo belga, la participación de los ciclistas belgas en sus campeonatos nacionales es obligatoria, por lo que Evenepeol se enfrentaría a una suspensión que le impediría tomar la salida del Tour de Francia.

Evenepoel se arriesga a una suspensión, según refleja el diario belga Het Laatste Nieuw , en caso de que se salte el reglamento. De acuerdo con las normas de la Federación Belga de Ciclismo, quien incumpla esta obligación será suspendido durante nueve días, lo que impediría a Evenepoel comenzar el Tour.

"No hay excepciones. El campeonato belga de ciclismo en ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus", explicó Massimo Van Lancker, director deportivo de la Federación belga en Wielerflits.

"Si se dispone de un certificado médico, la ausencia está justificada y se levantaría la sanción", concluye el federativo.