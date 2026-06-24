Evenepoel se arriesga a no estar en el Tour si no participa en los nacionales belgas

Según las normas del ciclismo belga, la participación de los ciclistas belgas en sus campeonatos nacionales es obligatoria, por lo que Evenepeol se enfrentaría a una suspensión que le impediría tomar la salida del Tour de Francia.

Evenepoel se arriesga a una suspensión, según refleja el diario belga Het Laatste Nieuw , en caso de que se salte el reglamento. De acuerdo con las normas de la Federación Belga de Ciclismo, quien incumpla esta obligación será suspendido durante nueve días, lo que impediría a Evenepoel comenzar el Tour.

"No hay excepciones. El campeonato belga de ciclismo en ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus", explicó Massimo Van Lancker, director deportivo de la Federación belga en Wielerflits.

"Si se dispone de un certificado médico, la ausencia está justificada y se levantaría la sanción", concluye el federativo.