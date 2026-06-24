Jueves, 25 de junio de 2026

- CURAZAO-COSTA DE MARFIL. La selección de Costa de Marfil, segunda del Grupo E con 3 puntos y sólo superada por la de Alemania, busca el pase directo a los dieciseisavos de final del Mundial en el Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a la de Curazao, que también mantiene vivo el sueño de seguir adelante en un torneo en el que es debutante.

- JAPÓN-SUECIA. De vuelta a Dallas, al AT&T Stadium de Arlington, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos. Por Óscar González.

- TÚNEZ-PAÍSES BAJOS. La selección de Países Bajos busca en el Arrowhead Stadium de Kansas City asegurarse el primer lugar del Grupo F del Mundial en un encuentro que marcará el adiós de Túnez. Por Santiago Carbone.

- TURQUÍA-ESTADOS UNIDOS. Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cierran en Inglewood (California) la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los otomanos intentan despedirse con honor del Mundial. Por Mikaela Viqueira.

- PARAGUAY-AUSTRALIA. La selección de Paraguay apela este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní', cuando se enfrente a la de Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

. Además, previas de los partidos del viernes: Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia, y última hora del resto de selecciones.

- Quito. Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo.

Redacción Deportes. La segunda mitad del Campeonato del Mundo de rallys arranca este jueves con la octava de la catorce pruebas programadas, el Rally Acrópolis, con sede en la localidad griega de Loutraki y a la que el británico Elfyn Evans llega como líder con 20 puntos de ventaja sobre su compañero japonés en el equipo Toyota Takamoto Katsuta.

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- Mundial de Rallys. 8ª prueba: Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (hasta 28) (FOTO). Un solo tramo de 1,86 km a las 16.05 GMT.

- Previa del Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Curazao-Costa de Marfil (20.00 GMT, en Filadelfia), Ecuador-Alemania (20.00 GMT, en Eaat Rutherford), Japón-Suecia (23.00 GMT, en Arlington), Túnez-Países Bajos (23.00 GMT, en Kansas City), Turquía-EEUU (02.00 GMT, en Inglewood), Paraguay-Australia (02.00 GMT, en Santa Clara).

. Previas de los partidos (INFOGRAFÍA) Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia.

- Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- LIV Golf. Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.) (hasta 28).

- DP World Tour. Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín (hasta 28).

- Ruedas prensa previas al Gran Premio Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

- Acaba la 146ª Sesión del COI, en Lausana (Suiza).

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes