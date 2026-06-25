El argentino Bouza, técnico de España: "Hay que empezar a crecer y buscar el equipo ideal"

España, 17ª del 'ranking' mundial, viaja a Estados Unidos y Canadá, donde este mes se verá las caras con tres rivales de un nivel similar: Estados Unidos, en el puesto 16; Tonga, en el 19; y Canadá, en el 25 dentro de la Nations Cup.

Esta competición cruza a los 12 mejores conjuntos del segundo nivel internacional en dos grupos de cara a elevar su competitividad y nivel. Las selecciones del Grupo A, en el que se encuadran las europeas y asiáticas, viajan en julio para medirse a tres rivales del Grupo B, en el que están las del Pacífico y América, que devolverán la visita en noviembre.

España se entrenó este jueves en el recinto deportivo del barrio de Vallecas, en Madrid, donde habitualmente practica la selección femenina. Lo hicieron contra un rival, Escocia, contra el que no han jugado en las últimas décadas debido a la diferencia de nivel y a que España no disputa una Copa del Mundo de Rugby desde la de Gales en 1999.

Escocia es la 7ª de la clasificación de World Rugby (la federación internacional) y España es la 17ª.

Tras el entrenamiento, Bouza dijo sobre la gira: "Es un calendario más largo, va a ser muy duro, todos los rivales están muy parejos. Es el fin de la temporada en Europa y es muy difícil para algunos jugadores".

En 2025, España hizo un viaje a Norteamérica en verano, en el que se impuso a Estados Unidos, por primera vez, y a Canadá, que será uno de sus rivales en el Mundial 2027.

"Ahora hay que empezar a crecer y buscar el equipo ideal para el Mundial; todos estamos muy parejos", dijo el argentino, que añadió que son selecciones que están al nivel de España.

Sobre la práctica contra Escocia, el técnico destacó: "Nosotros entrenamos por arriba de nuestras posibilidades con equipos como estos. Esto nos sirve para ver la velocidad de juego, los jugadores en jugadas están soplando aire por el ritmo, porque era un gran ritmo (el de sus oponentes). Pero es mucho mejor esto que entrenar entre nosotros".

España jugará contra Canadá el domingo 5 de julio; contra Tonga, el 11, y contra Estados Unidos el 19 del mismo mes.

El capitán español Jon Zabala destacó que el hecho de imponerse el año pasado a Estados Unidos "abrió una ventana de confianza" entre los jugadores españoles.

"El año pasado ganamos por primera vez a Estados Unidos, ahora estamos compitiendo de tu a tu con ellos cuando hace un año era un hito el ganarlos", agregó.

Sobre el entrenamiento, el primera línea español explicó: "Es una oportunidad increíble poder entrenar con ellos en los puntos de contacto, medirnos contra ellos, ver cómo trabajan y como se organizan".

Escocia viaja a Argentina para enfrentarse a Los Pumas el 4 de julio en Córdoba y, posteriormente, se desplazará a Sudáfrica para cruzarse con la selección local el 11 de julio dentro de la competición que agrupa a las mejores conjuntos mundiales en la Nations Championship.