El COI destaca el modelo multirregional de Milán Cortina como ejemplo para futuros JJOO

El informe, presentado en la 146ª Sesión del COI en Lausana (Suiza), destaca los logros clave y las consideraciones para la organización de futuros Juegos Olímpicos de Invierno y tiene como propósito que sirvan de base para la planificación y la toma de decisiones de los futuros países anfitriones.

Para el COI, "el éxito" de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina es una prueba de "la viabilidad de un modelo de organización distribuida, que combina un alto nivel de rendimiento deportivo, una sólida participación global, avances en sostenibilidad y beneficios duraderos para la comunidad".

Una de las principales conclusiones que se desprenden del informe es la "eficaz distribución" de los Juegos en múltiples zonas del norte de Italia, aprovechando la infraestructura existente, la experiencia local y las identidades regionales, al tiempo que se crea "una experiencia olímpica distintiva marcada tanto por Milán como por las regiones alpinas".

Una linea de acción respaldada por los aproximadamente 2.600 millones de personas siguieron las competiciones en todo el mundo, mientras que la participación en medios digitales y redes sociales alcanzó, según el informe, "niveles récord" que demuestran "la continua relevancia y el atractivo de los Juegos Olímpicos de Invierno para el público en múltiples plataformas".

Además, este nuevo enfoque permitió "un modelo de organización más sostenible y eficiente en el uso de recursos, con un 85 % de las sedes de competición ya existentes o temporales", lo que contribuyó a reducir el impacto ambiental.

Durante su intervención en la sesión del COI, Kristin Kloster, presidenta de la Comisión de Coordinación del Comité para estos Juegos, declaró que Milán-Cortina 2026 "demostró que un modelo distribuido, que abarca múltiples regiones, sedes y comunidades, no solo es viable, sino que puede ofrecer una edición exitosa de los Juegos Olímpicos de Invierno".

Para la dirigente, se trata un ejemplo que demuestra que "los Juegos pueden adaptarse al anfitrión, en lugar de que el anfitrión se adapte a los Juegos. Este es un cambio fundamental que amplía la viabilidad de futuros Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó.