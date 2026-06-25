El esquí de montaña volverá a ser olímpico en Los Alpes Franceses 2030

Los organizadores de los Juegos propusieron incluir cinco eventos de esquí de montaña en dos disciplinas, aunque la concreción de los programas de las mismas y prueba, así como las cuotas de atletas, se espera que sea aprobada por el Comité Ejecutivo del COI en las próximas semanas.

En principio el programa incluirá las pruebas individuales, junto con el esprint y el relevo mixto, que debutaron como deporte olímpico en los Juegos de Milán-Cortina celebrados el pasado mes de febrero y fue propuesto por el Comité organizador de la cita olímpica de 2030 por su identidad alpina, su atractivo para el público juvenil y el uso de sedes ya existentes.

La suiza Regula Meier, presidenta de la Federación Internacional, indicó que "Milán-Cortina 2026 mostró que el esquí de montaña pertenece a los Juegos Olímpicos de Iniverno" y que la próxima edición es "una oportunidad de aprovechar ese hito y mostrar aún más lo que hace que nuestro deporte sea tan especial".