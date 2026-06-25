El Real Madrid quiere activar la cláusula de recompra de Nico Paz, según medios italianos

El club madrileño tiene la intención de abonar los 9 millones de euros en los que está valorada dicha opción para, posteriormente, ofrecerlo al propio Como o utilizarlo en el mercado a cambio de una suma económica superior, tal y como adelantó también el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano.

La entidad blanca, según estas informaciones, ofrecerá al equipo italiano volver a adquirir a Paz por una cifra cercana a los 60 millones de euros, si bien otros clubes interesados podrían entrar en la negociación.

El jugador, una de las revelaciones esta temporada en Serie A y pieza fundamental en el proyecto del técnico Cesc Fàbregas, habría comunicado inicialmente al club madrileño su intención de seguir en el Como, que este año aseguró su clasificación a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Paz, formado en la cantera madridista, llegó al Como en 2024 guardándose el Real Madrid una opción de recompra y conservando el 50 % de sus derechos económicos.

El club blanco tiene hasta el 30 de junio para ejecutar esta operación, y en caso de no hacerlo mantendrá hasta 2027 una serie de derechos sobre el argentino, entre ellos la capacidad de decisión ante una eventual transferencia a un tercer equipo y el derecho a recibir el 50 % de una futura venta.

Paz es una de las estrellas emergentes en la Serie A, y el jugador ha expresado en varias ocasiones su sueño de vestir la camiseta blanca y jugar en el Santiago Bernabéu.