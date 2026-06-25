Jueves, 25 de junio de 2026

- CURAZAO-COSTA DE MARFIL. La selección de Costa de Marfil, segunda del Grupo E con 3 puntos y sólo superada por la de Alemania, busca el pase directo a los dieciseisavos de final del Mundial en el Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a la de Curazao, que también mantiene vivo el sueño de seguir adelante en un torneo en el que es debutante.

- JAPÓN-SUECIA. De vuelta a Dallas, al AT&T Stadium de Arlington, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos. Por Óscar González.

- TÚNEZ-PAÍSES BAJOS. La selección de Países Bajos busca en el Arrowhead Stadium de Kansas City asegurarse el primer lugar del Grupo F del Mundial en un encuentro que marcará el adiós de Túnez. Por Santiago Carbone.

- TURQUÍA-ESTADOS UNIDOS. Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cierran en Inglewood (California) la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los otomanos intentan despedirse con honor del Mundial. Por Mikaela Viqueira.

- PARAGUAY-AUSTRALIA. La selección de Paraguay apela este jueves a su espíritu de lucha, descrito popularmente como 'garra guaraní', cuando se enfrente a la de Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en la tercera y última fecha del grupo D del Mundial en busca de un triunfo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

. Además, previas de los partidos del viernes: Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia, y última hora del resto de selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). El español Víctor Muñoz, último fichaje del Liverpool, da su primera entrevista en el Mundial para EFE. Torneo al que llegó lesionado y recayó cuando veía cerca su regreso. Este apunta a dieciseisavos u octavos de final. Entrena mañana y tarde para cumplir un “sueño de pequeño” que temió se le podía escapar. Y en mitad de este, su fichaje por el club inglés. Por Óscar Maya

- Chattanooga (EE.UU.). La selección española ultima su puesta a punto para su último compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026, en la madrugada del viernes al sábado en el Estadio Akron de Zapopan (México), con entrenamiento oficialy rueda de prensa de Luis de la Fuente y un jugador. Por Información de Óscar Maya Belchí.

- Foxborough (EE.UU.). Noruega está siendo una de las revelaciones del Mundial 2026, impulsada por los dobletes de Erling Haaland y una llamativa hinchada vikinga. Una selección ligada a la que disputó la Copa del Mundo de 1994 también en Estados Unidos por tres apellidos: el propio Haaland, Sorloth y Thorstvedt. Por Albert Traver.

- East Rutherford (EE.UU). Todos conocen a Vinicius Capovilla como 'Vini'. Es brasileño. No marca goles ni regatea como la estrella de la Canarinha, pero desde hace casi trece años se encarga de alimentar a la selección australiana de fútbol. Por Carlos Meneses.

- Houston (EE.UU.). Pedro Leitão Brito nunca ha escondido su admiración por Marcelo Bielsa, pero este viernes intentará completar una obra de arte en la Copa del Mundo y llevar a la debutante Cabo Verde a la fase de eliminación directa, algo que, curiosamente, podría dejar fuera del torneo a su maestro. Por Andrea Montolivo.

- Redacción Deportes. El debut como entrenador de Óscar Washington Tabárez en una Copa del Mundo y un penalti fallado que fue "el tiro más fuerte del Mundial" marcaron el Uruguay-España de Italia 1990. Por Santiago Carbone.

- East Rutherford (EE.UU.) Brasil llegó desacreditada al Mundial 2026, pero ha cerrado una fase de grupos en la que ha ido de menos a más con un Vinicus en estado de gracia y a la altura de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Earling Haaland. Por Carlos Meneses.

- East Rutherford (EE.UU:) Han sido casi 1.000 de larga ausencia, pero Neymar cumplió su gran objetivo: volver a vestir la camiseta de la selección brasileña en una Copa del Mundo. El máximo goleador histórico de la Canarinha tuvo 15 minutos ante Escocia y espera seguir ganando peso en los cruces eliminatorios del Mundial 2026.

- Redacción deportes. "El héroe inesperado". Se llama Hossam Hassan, el 'influente' que agranda su historia con Egipto. Por María José Rey.

- Quito. Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo.

Redacción Deportes. La segunda mitad del Campeonato del Mundo de rallys arranca este jueves con la octava de la catorce pruebas programadas, el Rally Acrópolis, con sede en la localidad griega de Loutraki y a la que el británico Elfyn Evans llega como líder con 20 puntos de ventaja sobre su compañero japonés en el equipo Toyota Takamoto Katsuta.

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- Mundial de Rallys. 8ª prueba: Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (hasta 28) (FOTO). Un solo tramo de 1,86 km a las 16.05 GMT.

- Previa del Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Curazao-Costa de Marfil (20.00 GMT, en Filadelfia), Ecuador-Alemania (20.00 GMT, en Eaat Rutherford), Japón-Suecia (23.00 GMT, en Arlington), Túnez-Países Bajos (23.00 GMT, en Kansas City), Turquía-EEUU (02.00 GMT, en Inglewood), Paraguay-Australia (02.00 GMT, en Santa Clara).

. Previas de los partidos (INFOGRAFÍA) Uruguay-España, Egipto-Irán, Nueva Zelanda-Bélgica, Cabo Verde-Arabia Saudí, Senegal-Irak y Noruega-Francia.

- Chattanooga (EE.UU). Entrevista de EFE con el internacional español Víctor Muñoz, último fichaje del Liverpool. Por Óscar Maya Belchí. (FOTO) (VIDEO)

- Foxborough (EE.UU:). Noruega está siendo una de las revelaciones del Mundial 2026, impulsada por los dobletes de Erling Haaland y una llamativa hinchada vikinga. Por Albert Traver. (FOTO)

- East Rutherford (EE.UU). Todos conocen a Vinicius Capovilla como 'Vini'. Es brasileño. No marca goles como la estrella de la Canarinha, pero desde hace casi trece años se encarga de alimentar a Australia. Por Carlos Meneses. (VÏDEO)

- Houston (EE.UU.). Pedro Leitão Brito nunca ha escondido su admiración por Marcelo Bielsa, pero este viernes intentará completar una obra de arte en la Copa del Mundo y llevar a la debutante Cabo Verde a la fase decisiva. Por Andrea Montolivo. (FOTO)

- Redacción Deportes. El debut como entrenador de Óscar Washington Tabárez en una Copa del Mundo y un penalti fallado que fue "el tiro más fuerte del Mundial" marcaron el Uruguay-España de Italia 1990. Por Santiago Carbone. (FOTO)

- East Rutherford (EE.UU.) Brasil llegó desacreditada al Mundial 2026, pero ha cerrado una fase de grupos en la que ha ido de menos a más con un Vinicus en estado de gracia. Por Carlos Meneses.

- East Rutherford (EE.UU:) Han sido casi 1.000 de larga ausencia, pero Neymar cumplió su gran objetivo: volver a vestir la camiseta de la selección brasileña en una Copa del Mundo. (FOTO)

- Redacción deportes. "El héroe inesperado". Se llama Hossam Hassan, el 'influente' que agranda su historia con Egipto. Por María José Rey. (FOTO)

- Quito. Los ecuatorianos se concentran frente a pantallas gigantes para seguir el tercer partido de su selección en el Mundial, con la obligación de ganar a Alemania para continuar en el torneo. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- LIV Golf. Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.) (hasta 28).

- DP World Tour. Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín (hasta 28).

- Ruedas prensa previas al Gran Premio Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

- Acaba la 146ª Sesión del COI, en Lausana (Suiza).

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes