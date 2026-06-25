La sesión del COI prorroga los mandatos de Coe y Tricia Smith

Coe cumplirá este año 70 años. Fue miembro de la primera Comisión de Atletas en 1981, presidió el Comité Organizador de Londres 2012 y sigue siendo miembro de la Comisión Olympism365. Se le prorroga su membresía hasta que deje el cargo en la Federación de atletismo en septiembre de 2027.

Tricia Smith, nacida en 1957 y elegida en 2017, alcanzará igualmente el límite de edad en 2027 y seguirá como miembro del COI hasta que deje el cargo en su comité en 2028. Actualmente forma parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, también se eligió como miembro honorario del COI al italiano Ivo Ferriani, quien dejó su cargo en la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton el 11 de junio de 2026, fecha en la que finalizó también su mandato como miembro.

Durante la Sesión, este jueves Ferriani y el Presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, Luc Tardif, recibieron la Orden Olímpica de manos de la Presidenta del COI, Kirsty Coventry.