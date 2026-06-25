Más de 2.600 millones de personas siguieron los Juegos de Milán-Cortina 2026

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, destacó que Milán-Cortina 2026 demostró “el atractivo global perdurable de los Juegos Olímpicos”, al llegar a audiencias de todo el mundo “de una manera sin precedentes”.

“A través de plataformas de transmisión, ‘streaming’, digitales y redes sociales, miles de millones de personas siguieron las actuaciones y las historias de los atletas”, afirmó Coventry, quien subrayó que la participación global registrada durante los Juegos volvió a demostrar la capacidad del movimiento olímpico para unir a las personas.

Aunque la televisión tradicional continuó siendo el principal medio de seguimiento, el consumo digital alcanzó niveles inéditos: el 17 % de los espectadores siguió los Juegos exclusivamente por medio de plataformas digitales, frente al 11 % registrado en Pekín 2022, mientras que el 60 % combinó televisión y canales digitales.

Además, la audiencia televisiva dedicó una media de 6,9 horas a la cobertura de Milán Cortina 2026, por encima de las 6,1 horas de Pekín 2022 y de las 5,6 horas de PyeongChang 2018.

La interacción digital alcanzó igualmente máximos históricos, con unos 110.000 millones en redes sociales, mientras la actividad de búsqueda en internet fue cuatro veces superior a la observada en anteriores Juegos Olímpicos de Invierno.

Las plataformas digitales del COI también experimentaron un fuerte crecimiento: la web y la aplicación olímpicas alcanzaron 133 millones de usuarios mensuales acumulados, casi el doble de los 68 millones contabilizados en 2022, mientras que las interacciones en redes sociales ascendieron a 12.700 millones, frente a los 3.200 millones de la edición precedente.

Sobre el terreno, Milán-Cortina 2026 reunió a más de 5,4 millones de espectadores y visitantes entre sedes de competición, zonas de aficionados y actividades vinculadas al relevo de la antorcha olímpica.

El 85 % de los poseedores de entradas calificó su experiencia como buena o excelente, porcentaje que se elevó hasta el 92 % entre los asistentes italianos.

Los atletas también valoraron positivamente su participación y nueve de cada diez la consideraron uno de los momentos más memorables de sus carreras deportivas. Entre los encuestados, el 92 % señaló como principal motivación competir en el mayor evento multideportivo del mundo y el 83 % destacó la importancia de convertirse en atleta olímpico.