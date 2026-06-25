Osaka se pasea ante Alexandrova en Bad Homburg

La tenista japonesa Naomi Osaka no dio opción a la rusa Ekaterina Alexandrova, que venía de sorprender a su compatriota Mirra Andreeva en la ronda precedente.

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Cuatro veces campeona de Grand Slam (US Open 2018 y 2020, Abierto de Australia 2019 y 2021) y antigua #1 mundial, Osaka se enfrentará el sábado en semifinales a la china Wang Xinyu (52ª), que se benefició de la retirada de la ucraniana Elina Svitolina (8ª) , insuficientemente recuperada tras su clasificación para los cuartos el martes por la noche.

La japonesa de 28 años suma 13 finales -incluidos 7 títulos- en el circuito WTA, todas disputadas en pistas duras al aire libre. Su última final, perdida contra la canadiense Victoria Mboko en el WTA 1000 de Montreal, se remonta a finales de julio de 2025, y su último título data del Abierto de Australia de 2021, hace cinco años y medio.

En Wimbledon, nunca ha pasado de la tercera ronda (2017, 2018, 2025). En la otra parte del cuadro, la semifinal la protagonizarán la checa Karolina Muchova (11ª) y la rumana Gabriela Ruse (105ª).

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Resultados de los cuartos de final del torneo WTA de Bad Homburg

Gabriela Ruse (RUM) derrotó a Emma Navarro (USA) 6-4 y 6-2.

Karolina Muchova (CZE) a Clara Tauson (DEN) 1-6, 6-2 y 6-4.

Wang Xinyu (CHN) a Elina Svitolina (UKR) por no presentación.

Naomi Osaka (JPN) a Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-2 y 6-2.