AmCham del Asunción fue presentado y se disputará el sábado 4 de julio en el Asunción

Además de la significativa fecha del 4 de julio, este evento tiene otros números muy especiales para los estadounidenses así como para los organizadores, en lo que será otra edición del Torneo de Golf Copa AmCham 2026, en el Asunción.

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El evento fue presentado el jueves por autoridades y organizadores de la Fundación AmCham y el Asunción Golf Club.

Como es tradicional, el evento conjuga deporte, networking e impacto social, conforme reza el objetivo de la organización, ya que parte de lo recaudado será destinado a programas educativos de la Fundación AmCham.

* Fechas muy especiales. Esta edición se denomina “Freedom 250″, en conmemoración de los 250 años de Independencia de los EE.UU. y también la décima edición del torneo en nuestro país.

El torneo es organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (American Chamber of Commerce “AmCham Paraguay”) y el Asunción Golf Club.

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Esta fecha además será histórica para el Asunción, que conmemora sus 100 años y los 45 de la Cámara.

* Detalles. La competencia será el sábado 4 de julio próximo, a partir de las 8:00, en el Asunción Golf Club.

El evento tiene categoría única: Parejas, con el 70% del hándicap nacional vigente.

Habrá premio para las duplas que hagan podio.

También se instituyen premios especiales a:

Mejor approaches

Long precision drives

Serán dos premios a cada uno, uno por cada vuelta, femenino y masculino.

* Deporte y solidaridad. Este evento no solo promueve el deporte, sino que fortalece los vínculos dentro de la comunidad empresarial, siendo el torneo una iniciativa solidaria.

Parte de los fondos recaudados se destina habitualmente a programas educativos de la Fundación AmCham, como por ejemplo las Becas Hayes.

Las Becas Hayes brindan oportunidad de aprendizaje del idioma inglés a jóvenes sobresalientes de limitados recursos económicos.

Informes: +59521222160; +595986230000.