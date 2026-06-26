El atlea Brahian Fretes es el orgullo de la comunidad universitaria

Brahian Fretes (alumno del Nihon Gakko) subió al podio al establecer 13″71 en los 110 metros con vallas del Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo en Lima, Perú. Estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias del Deporte de la Facultad de Humanidades-Ciencias de la Educación-UNG.

Desde el centro educativo universitario expresaron sus felicitaciones al atleta por el estupendo desempeño que le cupo en la competencia desarrollada en la capital peruana, donde se ubicó detrás del brasileño Odair Goncalves de Aguiar, quien ganó la prueba con un tiempo de 13″29 que fue récord para el Iberoamericano, con buena ventaja en metros sobre sus seguidores. Brahian vino de atrás para pelear palmo a palmo con el ecuatoriano José Luis Guevara la medalla de plata.

El tiempo registrado en el Iberoamericano es nuevo récord nacional U20 y ahora participará del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 2026 que se celebrará del 5 al 9 de agosto, en el Hayward Field de la Universidad de Oregón-Estados Unidos.

Su participación en esta importante competencia internacional es el resultado de su esfuerzo, disciplina y compromiso con el deporte, convirtiéndose en un ejemplo para toda nuestra comunidad educativa.“Nos sentimos profundamente orgullosos de este gran logro y te deseamos el mayor de los éxitos en esta destacada representación de nuestro país. ¡Estamos seguros de que dejará en alto el nombre de Paraguay”, reza el escrito que le hicieron llegar desde la casa de estudios universitarios donde asiste.

Este logro se asocia a todos los emprendimientos que conllevan mejorar la formación de cada uno de los estudiantes de la comunidad nihoniana y de esa manera, el Nihon Gakko busca compartir momentos de alegría y motivación con la comunidad estudiantil tratando de mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia.