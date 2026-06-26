Cataluña despliega 4.500 policías por el Tour, que afectará al tráfico del 4 al 6 de julio

Así lo anunciaron este viernes en rueda de prensa los responsables catalanes de Interior, Núria Parlon, y de Deportes, Berni Álvarez, quien destacó la “importancia” que tiene acoger por primera vez las tres etapas inaugurales de la competición, que pasarán por Barcelona, Tarragona y Granollers (Barcelona), un acontecimiento que esperan que tenga un impacto económico de más de cien millones de euros (unos 114 millones de dólares).

El dispositivo de seguridad, liderado por los Mossos d’Esquadra (policía autonómica), que aportará 3.800 agentes, contará con la colaboración de la Guardia Urbana y policiales locales, y se desplegará paralelamente a un dispositivo de tráfico.

El operativo, que mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 sobre 5, contará también con la participación de agentes de seguridad privada y la colaboración de más de 7.500 voluntarios.

Las afectaciones en la movilidad empezarán el 2 de julio con la presentación de los equipos en Barcelona, que restringirá la circulación en el recinto modernista de Sant Pau y en los alrededores de la Sagrada Familia, afectaciones que la capital catalana también notará el 4 de julio, primer día del Tour, que empezará con un recorrido urbano del Fórum a Montjuïc.

Además, Cataluña estará pendiente de los riesgos por altas temperaturas e incendio forestal, por lo que la jefa del Servicio de Logística y Operativa Territorial de Protección Civil, Rosa Mata, hizo un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía, que podrá seguir e informarse sobre las afectaciones del Tour en una nueva web habilitada por la Generalitat.