Viernes, 26 de junio de 2026

- CABO VERDE-ARABIA SAUDÍ. La selección de Cabo Verde se mide este viernes en el NRG Stadium de Houston (EEUU) con la de Arabia Saudí con la posibilidad de hacer historia y de clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa, con un ojo puesto en Guadalajara, donde España juega contra Uruguay.

- NORUEGA-FRANCIA. La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland se enfrentarán este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough (EEUU) en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial, un choque que decidirá al líder del grupo y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

- SENEGAL-IRAK. Senegal e Irak se enfrentan este viernes en el BMO Field de Toronto (Canadá) en un duelo de supervivencia entre dos selecciones que llegan sin puntos a la última jornada del Grupo I y que solo conservan una vía para seguir en el Mundial 2026: ganar y esperar que la clasificación de los mejores terceros les abra una puerta.

- EGIPTO-IRÁN. Con el mismo objetivo, el de pasar por primera vez en la historia a la segunda fase de una Copa del Mundo, las selecciones de Egipto e Irán se enfrentan este viernes en Seattle en un partido por el cierre del Grupo G que, a priori, ha despertado polémica por haber sido designado como el del orgullo LGBTI por parte de las autoridades locales.

- NUEVA ZELANDA-BÉLGICA. Ni siquiera el relanzamiento que supuso el giro de seleccionador con Rudi García ni la preparación entusiasta con la que acudió al Mundial han evitado otra situación límite de la selección de Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, entre el fiasco o el alivio en 90 minutos contra Nueva Zelanda en partido que se disputa en el BC Place de Vancouver (Canadá).

. Además, previas de los partidos del sábado:Jordania-Argentina, Argelia-Austria, RD Congo-Uzbekistán, Colombia-Portugal, Croacia-Ghana y Panamá-Inglaterra, y última hora del resto de selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). Claudio Vázquez es el jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol y acompaña a la selección española durante el Mundial. En un análisis para EFE, rebaja la influencia que tendrá la altura de Guadalajara (México) en el partido contra Uruguay: “Son unos 1.500 metros, que es una altitud leve o moderada”. Aun así, establece en “un 3 o un 4 %” la reducción del rendimiento de los futbolistas. Por Óscar Maya Belchí.

- Foxborough (EE.UU.). La carrera internacional de Diego Armando Maradona tuvo un final abrupto en pleno Mundial de 1994 en Estados Unidos, cuando Sue Ellen Carpenter entró en la cancha de juego del ya demolido Foxboro Stadium para llevarlo de la mano al control antidopaje, en una imagen icónica que quedó para la historia del fútbol.

- París. El nombre de Fahid Al-Ahmad Al-Sabah figura en la historia del fútbol como el del jeque kuwaití que consiguió que un árbitro anulara un gol contra su equipo durante el Mundial de 1982, en un partido disputado en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

Londres. Los actuales números 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, defensor del título, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, parten este jueves como los primeros cabezas de serie en los sorteos de los cuadros masculino y femenino del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año y que se juega en Londres entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio. Información de Javier Peña Atienza.

Redacción Deportes. El Gran Premio Países Bajos, décima cita de los Campeonatos del Mundo de velocidad, comienza este viernes con las primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Assen, la 'catedral' del motociclismo.

Redacción Deportes. Las dos primeras tandas de entrenamientos libres abren este viernes la acción en pista del Gran Premio de Austria, octava prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Madrid. Un grupo de mujeres de varios países forman las Dragonas de Lavapiés, uno de los barrios más humildes y multiculturales de Madrid, con el objetivo de fomentar el fútbol femenino y hacer de este deporte un espacio seguro, de integración y reconocimiento. "La participación de las mujeres en el fútbol transforma todo. Lo hemos visto con las Dragonas", explica a EFE su presidenta. Por Pablo Pérez Espino

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- Memorial Boris Hanzekovic, en Zagreb. Categoría continental.

- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15:00-16:00 GMT) del Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (hasta 28) (FOTO). Seis tramos, el último a las 13.56 GMT

- Berlín. El español Pedro Calles, técnico del Alba de Berlín desde marzo de 2025, se ha convertido en la gran sorpresa del baloncesto alemán tras conquistar el pasado domingo con el club berlinés la liga germana contra todo pronóstico Por Salvador Martínez Mas (FOTO)(VÍDEO)

- Sorteo de la nueva fase de grupos de la Liga de Campeones 2026-2027 en Viena

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Noruega-Francia (19.00 GMT, en Boston), Senegal-Irak (19.00 GMT, en Toronto), Cabo Verde-Arabia Saudí (00.00 GMT, en Houston), Uruguay-España (00.00 GMT, en Guadalajara), Egipto-Irán (03.00 GMT, en Seattle), Nueva Zelanda-Bélgica (03.00 GMT, en Vancouver)

. Previas de los partidos Jordania-Argentina, Argelia-Australia, R.D. Congo-Uzbekistán, Colombia-Portugal, Croacia-Ghana y Panamá-Inglaterra y actualidad del resto de selecciones

- LIV Golf. Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.) (hasta 28).

- DP World Tour. Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín (hasta 28).

- Pro Liga masculina: España-Argentina, en Berlín (15.30 GMT).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

- Sorteo de los cuadros del Torneo de Wimbledon, que se juega en Londres entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio (11.00 CET). Información de Javier Peña Atienza.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes