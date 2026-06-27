Domingo, 28 de junio de 2026

. Además, previas de los partidos del lunes, Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos, y última hora del resto de selecciones.

Redacción deportes. El velocista estadounidense Noah Lyles regresa a la competición en los 100 metros, la neerlandesa Femke Bol debuta en los 800 en el circuito y el pertiguista sueco Armand Duplantis busca redención en la Liga de Diamante de París, que se celebra en el estadio Charlety marcada por la ola de calor que padece la capital francesa.

Redacción Deportes. Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en MotoGP; David Alonso (Kalex), en Moto2; y Máximo Quiles (KTM), en Moto3, arrancan este domingo desde la 'pole' de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Países Bajos, décima prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito de Assen.

Redacción Deportes. El Mundial de Fórmula 1 llega este domingo al Red Bull Ring de Spielberg, escenario de la octava carrera de una temporada que domina el piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli, cuya racha de cinco victorias consecutivas se vio interrumpida hace dos semanas con el triunfo del heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Londres. Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, defiende la corona del torneo británico. Ante la ausencia de Alcaraz, el italiano parte como principal favorito para revalidar el título. Tras perder en segunda ronda en Roland Garros, el italiano tratará de conseguir su primer Grand Slam de la temporada para sumar su quinto grande en su palmarés. Por Javier Peña.

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- Liga de Diamante. Reunión de París. (FOTO)

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: acaba el Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (FOTO). Cuatro tramos, el último a las 11.15 GMT.

- Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg (13:00 GMT). (FOTO)

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Primer partido de dieciseisavos de final: Sudáfrica-Canadá, en el SoFi Stadium de Inglewood (California, EE.UU.) (19.00 GMT).

. Previas de los partidos Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos.

- LIV Golf. Acaba el torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.).

- DP World Tour. Termina el Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín.

- Major femenino. Acaba el KPMG Women's PGA Championship, en Hazeltine (EEUU).

- PGA Tour. Acaba el Travelers Championship, en el TPC River Highlands de Cromwell, Connecticut (EEUU).

- Gran Premio de Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. Moto3 a las 09:00 GMT, Moto2 a las 10:15 y MotGP a las 12:00. (FOTO)

- Final del torneo ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido) entre el belga Zizou Bergs y el francés Ugo Humbert, aplazada el domingo por la lluvia (09.00 GMT).

- Previas del torneo de Wimbledon, que se juega en Londres entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio. Información de Javier Peña Atienza.

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Redacción EFE Deportes