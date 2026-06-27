Lotito, dueño del Lazio, compra el Reggina de la Serie D

"Se comunica que se ha formalizado la venta del Reggina a una sociedad vinculada al grupo del presidente Claudio Lotito", informó la entidad calabresa en un comunicado.

La operación surgió con el fin de "garantizar al club 'amaranto' la continuidad y nuevas perspectivas de crecimiento, respetando la historia del Reggina y la pasión por este deporte de la gente de Reggio Calabria".

"Para alcanzar el resultado positivo de esta negociación, fue fundamental la contribución del alcalde de Reggio Calabria, el honorable Francesco Cannizzaro, quien actuó como nexo de unión entre las partes implicadas", agregó el Reggina.

Por su parte, Cannizzaro publicó una imagen en su cuenta de Facebook en la que aparece junto a Lotito, que tiende la mano a Nino Ballarino, el anterior dueño: "Reggio Calabria vuelve a mirar hacia el futuro con un entusiasmo renovado y con la ambición que su historia merece", escribió el alcalde.

Según avanzaron medios locales, la operación se cerró por 1,5 millones de euros, y el dirigente estaría dispuesto a invertir 2,5 para construir un proyecto que tenga como ambición el ascenso a la Serie C.

Lotito adquiere así un equipo que en la temporada 2023 fue sancionado por impago de impuestos que provocó su descenso de la Serie B a la Serie D.

En 2015, el Reggina, un club con larga tradición futbolística fundado en 1914 y que en su historia disputó nueve temporadas en Serie A, ya se declaró en bancarrota y tuvo que ser refundado, si bien en los últimos años continuó enfrentando problemas financieros.

Esta nueva compra provocó, además, protestas de parte de algunos aficionados del Lazio, especialmente de los ultras, que en los últimos meses intensificaron sus críticas contra Lotito, a quien acusan de utilizar el club para sus intereses personales y políticos por su condición de senador, y convocaron una concentración para el próximo jueves en Roma.