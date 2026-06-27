Musetti pone fin a su relación con el técnico español José Perlas

"A pesar de que nuestros caminos se separan, quiero agradecerle de corazón el trabajo realizado juntos, la dedicación y el apoyo recibido en estos meses. Ha sido una experiencia importante que me llevaré conmigo", expresó el tenista en su cuenta de Instagram.

El número 15 en el ranking deseó lo mejor al barcelonés y agregó que ahora se concentrará "en los próximos retos, con gran motivación, determinación y confianza".

La incorporación de Perlas, un reputado preparador que dirigió en el pasado a figuras como Carlos Moyá o Juan Carlos Ferrero, comenzó a finales de 2025 de forma complementaria al trabajo de Simone Tartarini, el entrenador de toda la vida del italiano.

Musetti seguirá trabajando exclusivamente bajo la dirección de Tartarini, según adelantaron medios locales.

La temporada del transalpino se vio condicionada por una lesión muscular sufrida en el Masters 1000 de Roma que le impidió competir en Roland Garros y en la gira de hierba.