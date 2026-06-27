Noah Lyles, Femke Bol y Duplantis, ante un nuevo desafío en París

Mondo Duplantis regresa a la competición en París para concluir un mes de sobresaltos que se inició en Estocolmo con su primera derrota en casi tres años al quedarse en una discreta marca de 5,80 metros y concluir segundo por detrás del australiano Kurtis Marschall, poniendo fin a una racha de veinte victorias consecutivas en la Liga Diamante.

Posteriormente estuvo ausente en Oslo, una semana después, ya que la competición coincidió con el día de su boda, lo que significa que París será la oportunidad de resarcirse y regresar a la senda del triunfo.

La neerlandesa Femke Bol, que la pasada semana ganó su primera carrera de 800 en Hengelo, hará su debut en la Liga Diamante en su nueva distancia, en lo que será un esperado enfrentamiento con la campeona de la serie y líder mundial, la suiza Audrey Werro.

Tras cinco títulos consecutivos y treinta victorias seguidas en la Liga Diamante en los 400 metros vallas, Femke Bol tratará de seguir sumando victorias en los 800, aunque no será fácil, ya que Werro ya la ganó en Ostrava a principios de junio y está en el mejor momento de su carrera tras lograr el tercer mejor tiempo de la historia en la reunión de la Liga Diamante en Estocolmo.

Noah Lyles, tras inaugurar la temporada con una victoria en Roma el pasado 4 de junio, continúa su búsqueda de un récord de siete títulos de la Liga Diamante en los 100 metros en París.

El campeón olímpico estadounidense tuvo una temporada difícil en los 100 metros el año pasado, ya que se vio eclipsado por el jamaicano Oblique Seville en medio de problemas de lesiones al comienzo de la temporada. Sin embargo, esta campaña ha comenzado muy bien y ha ganado sus últimas tres carreras en Tokio, Roma y Ostrava, dónde además batió el récord del mundo de 150 metros.

En los 100 metros vallas femeninos, París promete un duelo de primer nivel con la plusmarquista mundial, la nigeriana Tobi Amusan, la campeona mundial, la suiza Ditaji Kambundji, la estrella estadounidense Grace Stark y la medallista de plata olímpica, la francesa Cyrena Samba-Mayela.

Como estrella local ejercerá el francés Jimmy Gressier, campeón mundial de 10.000 metros en Tokio 2025, que correrá los 5.000 en París, en la prueba que cerrará el certamen.

La victoria del francés en la final de la serie el año pasado lo convirtió en el tercer europeo, después del británico Mo Farah y el noruego Jakob Ingebrigtsen, en ganar el título de 3.000 y 5.000 y pocas semanas después se alzó con el oro en los 10.000 y el bronce en los 5.000 en el Campeonato Mundial de Tokio. Se enfrenta a una dura prueba en casa, donde competirá contra atletas de la talla del estadounidense Grant Fisher, el sueco Andreas Almgren, el bahreiní Birhanu Balew y el etíope Addisu Yihune.

La competición estará marcada por la ola de calor que está asolando Francia estos días. La policía local había solicitado la cancelación de todos los eventos deportivos debido al calor extremo por una previsión alta de temperaturas, aunque el domingo se espera que baje algo.

Finalmente la Prefectura de Policía de París ha dado el visto bueno para que el evento siga adelante pero con un calendario modificado y una serie de medidas excepcionales para mitigar las consecuencias del calor.