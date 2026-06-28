“Corremos para llegar lejos” de Dequení reunió a más de 1.600 solidarios

Un domingo muy especial fue este 28 de junio, donde la solidaridad reunió a mas de 1.600 personas en la Corrida Dequení 2026.

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Con el lema “Corremos para llegar lejos” una gran cantidad de amantes de las corridas, pero sobre todo de dar la mano a la niñez paraguaya mas vulnerable, se dio cita en el evento de este domingo.

Un reconocimiento especial a los colaboradores de 51 empresas y organizaciones comprometidas con el progreso de los niños y adolescentes, corredores individuales y niños, quienes tomaron parte del evento.

El punto de encuentro fue la Sede Social de Jubilados Bancarios, para la realización de las corridas programadas, con los equipos empresariales, corredores individuales, familias, niños, que disputaron las categorías 5K Individual, Empresas y Organizaciones, Carrerí y Kids Run.

Merced a la generosidad de empresas y personas, es posible apoyar a la educación y al futuro de más de 8.400 niñas, niños y adolescentes que forman parte de los proyectos socioeducativos impulsados por la Fundación Dequení.

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Melanie Reckziegel, directora ejecutiva de Dequení señaló: “Gracias a todas las personas que dijeron sí a esta corrida y a Dequení. Cada participante hizo posible que sigamos generando oportunidades para más de 8.400 niños, niñas y adolescentes. A nosotros nos mueve mucho más la meta de que los niños lleguen lejos”.

Más allá de la competencia deportiva, el evento ofreció espacios de hidratación, recuperación, entretenimiento y actividades para toda la familia, promoviendo una experiencia integral para los participantes.

El evento fue declarado de interés para la niñez y la adolescencia por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ).

Resultados oficiales: https://www.ensusmarcas.com.py/carrera/corrida-dequeni-2026/resultados