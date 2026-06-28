Detalles del estreno de Dani Vallejo en Wimbledon

La bandera paraguaya flameará en el All England Lawn Tennis y Croquet Club, en Londres, de la mano de Adolfo Daniel Vallejo, deportista nacional de 22 años, de ascendente carrera.

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La edición 139 de Wimbledon se abre este lunes y se prolongará hasta el domingo 12 de julio de 2026. El único de los cuatro Grand Slam de tenis que se disputa sobre hierba.

Dani Vallejo competirá en el primer día contra el colombiano Nicolás Mejía (26), que para acceder al cuadro principal debió superar tres instancias clasificatorias, contra el portugués Henrique Rocha, el brasileño Gustavo Heide y el australiano Tristan Schoolkate.

Campo y horario

El partido entre Vallejo y Mejía está programado en segundo turno de la Cancha 6, después del “match” entre el canadiense Denis Shapovalov y el español Pablo Carreño Busta, fijado para las 07:00 de Paraguay.

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El horario estimado para la presentación del compatriota es de 09:50, aunque todo dependerá del desarrollo del lance inicial, que puede ser prolongado, debido a que en los torneos grandes, el certamen masculino es al mejor de cinco sets.

La temporada de Vallejo

El 2026 de Vallejo contempla 12 partidos, con 7 victorias, 5 derrotas y 395.788 dólares en premios, de acuerdo a la página de la ATP. Ese monto, al cambio actual, equivale a 2.335.149.200 de guaraníes. Para llegar a este nivel, el atleta debió realizar un esfuerzo en muchos aspectos, incluyendo el económico.

La siguiente instancia

El ganador del “match” entre Vallejo y Mejía lidiará en segunda ronda con el vencedor del choque entre el británico Cameron Norrie y el estadounidense Michael Zheng.

En la primera ronda de Roland Garros, Vallejo derrotó a Cam Norrie por 7/6 (7), 2/0 y abandono.