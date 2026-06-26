Dani Vallejo, con rival definido para su estreno en Wimbledon

Se viene el tercer Grand Slam de la temporada de tenis: Wimbledon. La bandera paraguaya flameará en el All England Lawn Tennis y Croquet Club, con la participación de Adolfo Daniel Vallejo, la mejor raqueta paraguaya del presente.

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El compatriota, de 22 años, con una ascendente carrera profesional, disputará su segundo torneo “grande”, después de Roland Garros 2026. A diferencia del certamen parisino, que se disputa sobre tierra batida, el de Londres se desarrolla sobre hierba (pasto).

El sorteo de este viernes deparó que el estreno de Dani Vallejo sea contra el colombiano Nicolás Mejía (26), quien para acceder al cuadro principal debió superar tres instancias clasificatorias.

El guaraní ocupa el puesto 73 del escalafón mundial, en tanto que el “cafetero” es 168 del ránking ATP.

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El triunfador de este partido, a disputarse el lunes alrededor de las 07:00 de la mañana (hora paraguaya), enfrentará en la segunda ronda al triunfador del duelo entre el británico Cameron Norrie (29º) y el estadounidense Michael Zheng (143).