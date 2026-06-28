Golf: López-Chacarra se corona en el Abierto de Italia

Eugenio López-Chacarra, de 26 años, selló así su tercer título en el DP World Tour (antiguo circuito europeo) , después de los conseguidos en Países Bajos e India.

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El madrileño sentenció su victoria en el Circolo Golf Torino con un acumulado final de 260 impactos tras las cuatro jornadas de competición tras una última jornada en la que se mantuvo firme y sólido, y con cuatro ‘birdies’ en la primera mitad de la vuelta supo mantenerse en el liderato y adquirir una ventaja a la postre definitiva.

La victoria le otorga de forma directa la plaza asignada en este torneo para la 154ª edición del 154 Open Británico, que se jugará el próximo mes de julio en el histórico recorrido de Royal Birkdale, lo que significará la primera participación de su carrera en el prestigioso torneo británico.

“Muy contento, creo que el trabajo realizado en estos últimos meses está dando sus frutos. He jugado muy bien, he mantenido muy bien la calma. Con dos jugadores de los mejores del mundo como son ‘Joaco’ y Matt, es lo que he soñado desde pequeñito, saber jugar el mejor golf delante de los mejores y hoy ha sido así”, afirmó el ibérico tras el triunfo.

Al ser preguntado por los micrófonos de Sky Sport por su proyección de futuro, el golfista respondió que lo que “venga, vendrá”: “Hay que estar en el presente. Todavía queda mucho por mejorar, es lo bonito del golf, que siempre hay algo que mejorar. Y, nada, yo siempre lo he dicho, que con buen juego las cosas salen”.

El inglés Matthew Wallace finalizó en la segunda posición del torneo italiano tras cerrar la última jornada con una tarjeta de 67 golpes. Comenzó con un ‘eagle’, pero un ‘bogey’ en el hoyo 6 frenó sus aspiraciones, totalmente cercenadas con otros dos errores en los dos hoyos finales.

Por su parte, el chileno Joaquín Niemann, que llegó a liderar la competición durante las primeras jornadas, finalizó tercero del podio con un acumulado de 266 tras firmar 68 golpes este domingo. Un ‘doble-bogey’ en el hoyo 2 frustró sus pretensiones, porque aunque en total consiguió este domingo seis ‘birdies’ no le dio para remontar y ya a mitad de recorrido

La delegación española completó una destacada actuación en Turín con Ángel Ayora firmando una vuelta de 68 impactos para terminar en la quinta posición en solitario con un global de 268. Mientras que Jorge Campillo y Alejandro Hidalgo concluyeron su participación empatados en el decimonoveno puesto con un total de 272 golpes tras entregar tarjetas de 68 y 69 impactos, respectivamente, en la jornada de clausura.