Haeran Ryu gana el Campeonato de la PGA femenino

Para Ryu, de 23 años, fue el primer 'grande' de su carrera tras una ronda final marcada por el mal tiempo, que obligó a retrasar el programa de la mañana.

La surcoreana cerró el torneo con una ronda de 70 golpes, dos bajo par.

La mexicana Gaby López acabó empatada en la duodécima posición con un total de -5.