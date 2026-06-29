Lunes, 29 de junio de 2026

- ALEMANIA-PARAGUAY. El alivio que para Alemania y Paraguay supuso la clasificación a las eliminatorias no ha logrado acallar las dudas que despiertan ambas selecciones, que se juegan en el estadio de Foxborough (Masachusetts, Estados Unidos) un billete para los octavos de final del Mundial 2026 con el regreso de Miguel Almirón a la Albirroja.

- PAÍSES BAJOS-MARRUECOS. La selección de Marruecos, semifinalista en Catar 2022, se enfrenta en el Estadio BBVA, en Guadalupe (México), a la de Países Bajos en un partido muy atractivo y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre dos de los gallos del campeonato.

. Además, previas de los partidos del martes: Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador y actualidad del resto de selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). Tras su clasificación para los dieciseisavos del Mundial, donde se cruzará el próximo jueves con Austria, en Inglewood (California), la selección española se entrena en el campo base de Baylor School, en (Tennessee). Rueda de prensa y atención a los medios a las 12:30.

- East Rutherford (EE.UU.). Kylian Mbappé tiene a tiro otro récord: convertirse en el máximo goleador histórico en cruces eliminatorios mundialistas. El delantero francés, campeón en 2018 y finalista en 2022, lleva ocho tantos y está empatado con las leyendas brasileñas Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.

- Roma. Ahora que la selección italiana atraviesa la peor crisis de su historia tras quedarse fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, quizá hasta añore su peor debacle en una Copa del Mundo, con la lluvia de tomatazos que recibió hace sesenta años, cuando cayó eliminada en Inglaterra tras una derrota en fase de grupos ante la entonces desconocida Corea del Norte.

- Los Ángeles. Mientras los focos apuntan a los estadios millonarios del Mundial, el fútbol emerge en las escuelas públicas de Estados Unidos como un refugio comunitario para erradicar el absentismo y la exclusión social, capaz de hacer frente al sistema elitista que privatiza el talento en el país. por Mikaela Viqueira.

Londres. Los números uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que defiende el título, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, debutan este lunes en el Torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, contra dos jugadores serbios, Miomir Kecmanovic y Teodora Kostovic, compatriotas del heptacampeón en Londres Novak Djokovic, que comienza frente al chino Wu Yibing. Por Javier Peña Atienza.

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- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Brasil-Japón, en Houston (17.00 GMT); Alemania-Paraguay, en Foxborough (20.30 GMT); y Países Bajos-Marruecos, en Guadalupe (01.00 GMT del martes).

. Previas de los partidos Costa de Marfil-Noruega, Grancia-Suecia y México-Ecuador.

- Chattanooga (EE.UU). La selección española se entrena en el campo base de Baylor School, en Chattanooga (Tennessee). Rueda de prensa y atención a los medios a las 14:30 GMT. (Foto) (Vídeo)

- East Rutherford (EE.UU.). Kylian Mbappé tiene a tiro otro récord: convertirse en el máximo goleador histórico en cruces eliminatorios mundialistas. (Foto)

- Roma. Ahora que Italia atraviesa la peor crisis de su historia tras quedarse fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, quizá hasta añore su peor debacle en una Copa del Mundo, hace 60 años. (Foto)

- Los Ángeles (EE.UU.). Mientras los focos apuntan a los estadios millonarios del Mundial, el fútbol emerge en las escuelas públicas de Estados Unidos como un refugio comunitario contra el absentismo y la exclusión social. Por Mikaela Viqueira. (Foto)

- Brasilia. Aficionados de Brasil apoyan a su equipo en el encuentro que tendrá frente a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Vídeo)(Foto)(Directo)

- Tokio.Aficionados japoneses ven el partido contra Brasil en Tokio. (Vídeo)(Foto)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Análisis del Gran Premio de Países Bajos. "Jorge Martín es el nuevo líder, Marc Márquez se mantiene y Bezzecchi repite 'cero'". Información de Juan Antonio Lladós.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (12.30 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Miomir Kecmanovic (SRB), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Teodora Kostovic (SRB) y Yibing Wu (CHN)-Novak Djokovic (SRB).

. Pista 1 (12.00): Antonia Ruzic (CRO)-Emma Raducanu (GBR/30), Marin Cilic (CRO)-Daniil Medvedev (RUS/8) y Magda Linette (POL)-Mirra Andreeva (RUS/5).

. Pista 2 (10.00): Jessica Pegula (USA/4)-Darja Vidmanova (CZE), Michael Zheng (USA)-Cameron Norrie (GBR/26), Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Aleksandr Shevchenko (KAZ) y Tamara Korpatsch (GER)-Coco Gauff (USA/7).

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Redacción EFE Deportes