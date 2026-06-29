Martes, 30 de junio de 2026

- FRANCIA-SUECIA. Francia confirmó su condición de máxima favorita al título en la fase de grupos, pero ahora tendrá que demostrar su poderío en los cruces eliminatorios, con Suecia como primer rival este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

- MÉXICO-ECUADOR. Si de la historia común dependiera, Ecuador está en aprietos, pero si de evaluar el presente se trata, el vigoroso impulso que trajo a la Tri hasta los dieciseisavos de final del Mundial, este martes en el estadio Azteca, es tan fuerte como el ánimo en México tras cumplir una perfecta fase de grupos.

. Además, previas de los partidos del miércoles: Inglaterra-República Democrática del Congo, Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, y actualidad del resto de selecciones.

- Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 que volverá a poner a prueba un fenómeno que trasciende el fútbol: cómo el país modifica sus rutinas, el consumo, y la actividad comercial cuando juega la selección.

- Chattanooga (EE.UU.).La selección española viaja a Los Ángeles donde el jueves se cruzará con la de Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Antes de dejar Chattanooga, la federación ha convocado una rueda de prensa a las 12.30.

Las Rozas/Madrid. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebra a medio día en su sede de Las Rozas la Asamblea General Ordinaria y por la tarde organiza un "un evento especial" en la Plaza de Colón de Madrid para la presentación de los calendarios de competición para la temporada 2026/2027.

Barcelona. Entrevista con el jugador argentino Matías Pascual, que tras superar un calvario de lesiones, este curso ha sido una pieza clave para que el Igualada conquistara el título de la OK Liga 29 años después.

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- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Costa de Marfil-Noruega, en Arlington (17.00 GMT); Francia-Suecia, en East Rutherford (21.00 GMT); y México-Ecuador, en Ciudad de México (01.00 GMT).

. Previas de los partidos Inglaterra-RD Congo, Bélgica-Senegal y EEUU-Bosnia y Herzegovina

. Entrevista de EFE con Pedri González, centrocampista del Barcelona.

- Rueda de prensa en Montevideo del seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa.

- Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 que volverá a poner a prueba un fenómeno que trasciende el fútbol: cómo el país modifica sus rutinas, el consumo, y la actividad comercial cuando juega la selección. (FOTO) (VÍDEO)

- La Federación Española de Fútbol presenta los calendarios de competición para la temporada 2026/2027. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Disputa de los cuatro torneos clasificatorios (de una sola jornada) que dan plaza para el Abierto Británico de golf (varios españoles y latinos en liza)

- Entrevista con el jugador argentino Matías Pascual, que tras superar un calvario de lesiones, este curso ha sido una pieza clave para que el Igualada conquistara el título de la OK Liga 29 años después.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (12.30 GMT): Taylor Townsend (USA)-Iga Swiatek (POL, 3), Alexander Blockx (BEL)-Alexander Zverev (GER, 2), Serena Williams (USA)-Maya Joint (AUS)

. Pista 1 (12.00): Taylor Fritz (USA, 6)-Dusan Lajovic (SRB), Lois Boisson (FRA)-Elena Rybakina (KAZ, 2) y Stanislas Wawrinka (SUI)-Matteo Berretini (ITA)

. Pista 2 (10.00): Amanda Anisimova (USA, 6)-inaL Gorcheska (MKD), Otto Virtanen (FIN)-Ben Shelton (USA, 4), Elina Svitolina (UKR, 8)-Daria Snigur (UKR) y Mariano Navone-Flavio Cobolli (ITA, 9)

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Redacción EFE Deportes