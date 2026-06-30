¿Dónde quedó el fútbol total?, Países Bajos lamenta el sistema defensivo de Koeman

Con Michels en el banquillo y Johan Cruyff en el campo, los neerlandeses se convirtieron en la 'naranja mecánica" y deslumbraron de tal forma en el Mundial de Alemania-74 que, ni siquiera la derrota en la final contra la anfitriona, los bajó del imaginario colectivo como un equipo de leyenda.

La nostalgia de aquel equipo ha acompañado a la 'oranje' desde entonces. Holanda alcanzó otras dos finales (78 y 2010), estuvo en el podio en 2014 y siempre contó con jugadores que deslumbraron por su juego ofensivo (Van Basten, Gullit, Bergkamp, Robben, Van Persie, Kluivert), pero nunca logró desplazar a aquel equipo de las preferencias de la afición.

Hoy se le recrimina a Koeman haber renunciado a esa esencia a las primeras de cambio, en los dieciseisavos de final.

El exjugador del Barcelona ya dio una pista en la fase de grupos, cuando, en su debut en Dallas, nada más verse en ventaja ante Japón, introdujo cuatro cambios y pasó a una defensa de cinco. El resultado fue que Japón empató en el tramo final y la 'oranje' no tuvo capacidad de respuesta.

La goleada contra Suecia (5-1) y la clara victoria contra Túnez (3-1) devolvieron la confianza en el equipo, pero en el cruce de dieciseisavos, Koeman ya expuso sus intenciones. "En la fase de grupos pudimos permitirnos ciertas libertades, pero esta noche no".

En Monterrey, volvió a colocar una línea de cinco defensas y le entregó el balón a Marruecos. El resultado: Países Bajos no tuvo más que el 30 por ciento de la posesión del balón. Lo que ha desatado las críticas.

"Marruecos jugó como juegan los holandeses. Me pregunto, qué pensaron realmente los delanteros del equipo cuando vieron el esquema", dijo Arnold Muhren, coetáneo de Cruyff y miembro del equipo que conquistó la Eurocopa de 1988 con Van Basten a la cabeza.

Zlatan Ibrahimovic no es neerlandés, pero forjó su juego en la escuela del Ajax, por lo que no ahorró críticas a Ronald Koeman.

"Siempre me enseñaron: atacar, atacar, atacar. Esta no es la identidad holandesa. Hoy, Koeman parecía un entrenador italiano, jugando para no perder, mientras que los Países Bajos siempre juegan para ganar. Si pierdes, al menos pierde con tu propia identidad y no la cambies", añadió.

"Esta no era la selección holandesa a la que estoy acostumbrado. También se notaba por su juego que no se sentían cómodos. Había perdido la posesión, el fútbol de ataque... y toda la culpa fue de Koeman. No me gustó nada, absolutamente nada".

Nigel de Jong, director deportivo de la federación neerlandesa, no quiso hablar sobre el futuro del seleccionador, pero sí deslizó que el equipo quedó lejos del objetivo que se habían marcado; alcanzar las semifinales.

"El objetivo eran las semifinales y la ambición, proclamarnos campeones del mundo, Por desgracia, no se ha conseguido. Estuvimos lejos de lograrlo, esa es la conclusión. Así que 'decepción' es la palabra más adecuada. Tenemos que asimilarlo juntos y de la manera correcta. Nos reuniremos y tendremos que cerrar esta etapa de la mejor forma posible, por muy difícil que resulte", dijo tras el partido. EFE.