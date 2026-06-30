Los Knicks reinaron en la NBA en un mes de junio de mundial de fútbol

La Copa del Mundo 2026, actualmente en fase de dieciseisavos de final, comenzó el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y tiene el récord de mayor asistencia de todos los mundiales con 3.605.357 aficionados, marca que se estableció cuando aún no había terminado la fase de grupos.

El torneo terminará el 19 de julio en el estadio Metlife de New York/New Jersey.

A continuación, otros hechos del deporte en el sexto mes del año.

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

Jalen Brunson, elegido MVP de las finales, puso la guinda con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

El luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, cayó ante el estadounidense Justin Gaethje en el combate de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque pedía continuar la pelea, una vez finalizado el cuarto asalto, su hermano Aleksandre tomó la decisión de que el árbitro parara el combate.

Colombia alzó el trofeo de campeón de la primera Liga de Naciones Femenina de fútbol tras ganarle por 3-4 a Paraguay con un doblete de Ana María Guzmán y goles de Linda Caicedo y Marcela Restrepo.

La selección colombiana terminó en la cima de la tabla con veinte puntos, dos más que su escolta, Argentina. Las cafeteras y las albicelestes disputaron la última fecha con billete seguro a la Copa del Mundo del año entrante en Brasil.

Wyndham Clark conquistó su segundo Abierto de Estados Unidos de Golf, su segundo 'major', tras una complicada última ronda en la que el estadounidense vio peligrar su ventaja ante Sam Burns.

Clark, que fue campeón en 2023, terminó el torneo con un acumulado de -4, con un golpe sobre Burns, tras completar el recorrido del Shinnecock Hills Golf Club (Nueva York) en 73 golpes (+3) con dos birdies y cinco bogeys.

Los españoles Aday Mara y Sergio De Larrea fueron elegidos por los Thunder y Los Lakers, que enviaron al base a los Knicks y luego a los Mavericks, con el número 12 y 25, respectivamente, en el draft de la NBA, mientras el mexicano Karim López fue seleccionado por los Pistons con el 21 pero Detroit cederá los derechos de su elección a los Memphis Grizzlies.

En el segundo día del draft, los Clippers eligieron al español Baba Miller en el número 36.