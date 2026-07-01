Bernal: "No creo que vayamos a luchar por la general"

"Nuestro papel no va a ser tanto luchar por la general, creo que estamos más para ganar etapas. Tenemos un equipo muy fuerte, con mucha experiencia, que se desenvuelve bien en etapas indicadas técnicamente", aseguró el ganador de la edición de 2019.

"Vamos a intentar aprovechar eso, venimos con la mente puesta en la contrarreloj por equipos (de este sábado en Barcelona) y luego estar presentes y tratar de seguir los instintos en ciertos momentos", aseguró el colombiano.

Bernal señaló que el hecho de haber disputado el Giro de Italia no le impedirá perseguir esos objetivos.

"Creo que podemos hacer muchas cosas buenas si simplemente disfrutamos de la carrera y eso es lo que planeamos hacer", dijo.