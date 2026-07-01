Guerreras Sub 20 disputan la Copa Presidente en el XXV Mundial de China

La selección paraguaya femenina disputa el torneo secundario del Mundial IHF de China, la Copa Presidente de balonmano, donde ya consiguió una victoria.

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En la madrugada de este jueves enfrentará a su par de Nueva Ghinea, por el Grupo 1 de esta copa.

El mundial se disputa en la cuidad de Jinzhong, y las albirrojas van por puestos de ubicación que van del 17° al puesto 32°.

En el primer partido por esta copa, Paraguay perdió contra Egipto, por el marcador de 40-17, por su serie.

En el segundo compromiso, las chicas le ganaron a India por la mínima diferencia, 28-27, con el tanto de Melissa Parra en el último segundo del cotejo.

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* Primera fase. En la fase preliminar del Grupo B, las albirrojas perdieron sus tres partidos, contra Serbia, Austria y Angola.

Paraguay cayó 40-15 contra Serbia, en el debut mundialista.

En su segundo juego no pudo contra el equipo de Austria, perdiendo 29-15.

En el tercer compromiso, último partido, las guerreritas fueron derrotadas 24-11 por Angola.