Paraguay se consagró campeón Juvenil U18 en el IHF Trophy de Lima

Los muchachos de la juvenil de Paraguay subieron a lo alto del podio del IHF Trophy de Handball que se disputó en Lima, Perú hasta el sábado, derrotando a la selección cafetera en la gran final. Los juniors consiguieron el meritorio bronce.

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Los chicos de la categoría Sub 18, dirigidos por Teresa Fernández, se impusieron con suficiencia a Colombia, en el partido por el título.

Los albirrojos se impusieron finalmente por el marcador de 28-17 a los cafeteros, consagrándose campeones en condición invicta en el certamen preparado para naciones emergentes, no mundialistas.

Sub 20 recibieron el bronce

El Trophy incaico fue también para la categoría Junior Sub 20, donde el combinado paraguayo se quedó con la medalla de bronce.

Los guaraníes se trenzaron con los anfitriones, para derrotarlos en un partido que controlaron siempre los paraguayos, por el score de 22-16.

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El cuadro dirigido por Marcelo Ojeda subió al podio, dejando a Perú en a cuarta posición, en el torneo que arrancó el martes.