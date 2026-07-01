Ineos justifica la baja de Carlos Rodríguez en el Tour: "Es por el equilibrio del equipo"

"El motivo fue más bien el equilibrio general del equipo, con el que buscamos ser competitivos durante toda la carrera en todos los terrenos. Por eso tomamos esa decisión basándonos en esos objetivos", aseguró el británico, que debuta al frente del Ineos un año después de haber puesto fin a su carrera como ciclista.

Thomas, que la pasada campaña corrió el Tour de Francia con Rodríguez como jefe de filas, aseguró que el hecho de haber sido compañeros hizo más difícil tomar la decisión de haberle dejado fuera y señaló que el corredor estará "muy decepcionado" por no formar parte del once que se lanzará este sábado desde Barcelona.

Pese a ello, Thomas afirmó que la ausencia de Rodríguez no significa que el Ineos haya perdido la confianza en el corredor, al que asignarán otros objetivos en lo que resta de temporada.

"Sigue siendo un activo importantísimo para este equipo, todavía tiene un papel que desempeñar y un gran año por delante. Sigue siendo parte de nuestras ambiciones", aseguró el ganador del Tour de 2018.

"Pero esta es una decisión que se asienta en la dinámica, en los diferentes papeles que traíamos y en la composición del equipo", señaló.

El ex corredor aseguró que afrontan el Tour "con una mezcla de realismo y ambición", conscientes de que será difícil pelear por la general "porque hay algunos corredores que dominan la carrera", pero con la voluntad de "involucrarse de lleno, de dar a los chicos la oportunidad de expresarse, participar activamente y marcar la diferencia, pero no quedarse de brazos cruzados".

Agregó que tienen elevadas ambiciones depositadas en la crono por equipos de este sábado en Barcelona, que puede darles "positividad" para afrontar el resto de la competición.

Thomas no quiso marcar un objetivo específico para este temporada, pero aseguró que servirá de trampolín para afrontar las siguientes: "Creo que de este grupo saldrá algún corredor que en el futuro pueda ganar el Tour".