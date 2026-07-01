Nicaragua conmemora 17 años de la muerte de Alexis Argüello

Las autoridades nicaragüenses, atletas, miembros del partido sandinista y de movimientos deportivos depositaron ofrendas florales en un cementerio en la ciudad vecina de Ticuantepe, y en un monumento erigido en honor al considerado mejor deportista en la historia de Nicaragua, situado en la Plaza de las Victorias, en el nuevo centro de la capital.

"Es un honor, un orgullo, poder participar en este acto en conmemoración del tránsito a la inmortalidad de nuestro tricampeón del mundo Alexis Argüello", expresó en el acto Maurice Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la prensa oficial.

"Alexis es nuestro orgullo nacional, digno ejemplo de esa valentía y de ese heroísmo. Alexis trascendió no solo como uno de los boxeadores más grandes de ese deporte a nivel mundial, sino que también trascendió como campeón del pueblo, como campeón de la reconciliación", agregó Ortega Murillo, delegado por sus padres para hablar en nombre del Gobierno.

Los hijos mayores de Argüello no han participado en los actos oficiales en honor al tricampeón mundial de boxeo, debido a que han manifestado dudas sobre el argumento del suicidio, y han clamado por justicia.

Una de sus hijas mayores, Dora Argüello, quien reside en Estados Unidos, responsabilizó nuevamente a los gobernantes sandinistas de haber ordenado la muerte de su padre hace 17 años porque supuestamente iba a renunciar como alcalde de Managua por diferencias con la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

"Los sandinistas mandaron a asesinar a mi papá hace 17 años y siguen con sus Orden Municipal Alexis Argüello, pero, por el otro lado, siguen haciéndose los pendejos en no esclarecer el crimen contra mi papá. ¿Quién no sabe que los sandinistas así son: matan, te mandan flores y hasta te llegan a dar el pésame?", lanzó la hija a través de sus redes sociales.

"¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que miren otra vez todas las fotografías de la autopsia y dignarse a esclarecer lo que pasó?", preguntó.

Según las investigaciones de la Policía de Nicaragua, el pugilista se suicidó en su residencia la madrugada del 1 de julio de 2009 de un disparo en el pecho con una pistola de calibre nueve milímetros.

Argüello residía 12 kilómetros al sur de Managua.

Conocido como 'el Caballero del Ring'" y 'el Flaco Explosivo', fue un personaje popular y espontáneo, tanto en su época de deportista como en la política.

El tres veces campeón del mundo ganó 82 peleas, 65 por nocaut y sufrió 8 derrotas. Fracasó en la búsqueda del cuarto título mundial en 1982, ante el estadounidense Aaron Pryor, en la categoría de las 140 libras (63 kilos).