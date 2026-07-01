Sabalenka escapa del lío ante Kessler en Wimbledon

La jugadora de Minsk, Aryna Sabalenka, estuvo contra las cuerdas en el segundo set, cuando la norteamericana McCartney Kessler dispuso de cuatro puntos de set que Sabalenka salvó.

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Ahora jugará ante la excampeona de Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko, que arrolló a la croata Antonia Ruzic por 6-2 y 6-0

“Estuvo a un nivel increíble en el segundo set”, dijo Sabalenka. “Me puso a prueba de verdad y estoy muy contenta de haber superado la prueba... Se metió de lleno en el partido, jugó de forma muy agresiva. Parecía que cualquier decisión que tomara le saldría bien”, añadió.

Fue la segunda vez que la bielorrusa supera a Kessler tras la de Indian Wells en el 2025. Sabalenka mostró su firmeza en los tie breaks. En lo que va de 2026 tiene un registro de 9 a 2 en lo que fue su vigésima primera victoria seguida en desempate en un Grand Slam.

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Declaraciones

“Me alegra que desde fuera parezca que estoy muy tranquila”, dijo Sabalenka sobre su estado mental durante los desempates. “Por dentro pienso: ‘Vale, por favor, consigamos este punto’”.

“En el desempate prefiero concentrarme punto por punto, sin pensar demasiado en el futuro ni quedarme demasiado en el pasado. Creo que eso me está funcionando muy bien. Me siento libre. Confío en mis golpes en el desempate. Creo que eso marca una gran diferencia”, explicó.

“Además, el desempate es un factor importante: la forma en que empiezas probablemente determinará el resultado final. Cada punto cuenta, sobre todo al principio. Siento que confiar en mis tiros y ser agresivo en los desempates me ayuda mucho a conseguir estas estadísticas increíbles”, dijo Sabalenka.