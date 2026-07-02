Prometedor Cerro Porteño-Afemec, uno de los juegos de regularización de la Premium

La Liga Premium de futsal desea ir poniéndose al día con los juegos que fueron postergados en distintas fechas del Torneo Apertura.

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Este jueves se inicia la tanda de tres cotejos programados, el primero de ellos entre Recoleta FC y Sol/Campoalto.

El duelo se disputará en territorio solense, en el polideportivo Luis Óscar Giagni, sobre Quinta Avenida, a partir de las 20:30.

Este viernes también habrá dos interesantes cotejos, donde algunos que merodean la punta estarán tratando de seguir por la senda de triunfos.

Entre ellos sobresale el partido entre el líder del certamen, Cerro Porteño y Afemec, que se anuncia en el polideportivo del colegio Ysaty, desde las 21:00.

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En el mismo horario, pero en el polideportivo 3 de Mayo, el anfitrión recibirá a Exa Ysaty, que es el último partido de regularización de esta semana.

Tabla de posiciones

Cumplidas 10 fechas, y sin las regularizaciones pendientes, esta es la tabla de posiciones:

1° Cerro Porteño 23 puntos - 9 partidos

2° Olimpia 22 puntos - 10 partidos

3° Exa Ysaty 19 puntos - 9 partidos

4° Afemec 16 puntos - 9 partidos

5° Deportivo Santaní 14 puntos - 9 partidos

6° Star’s Club 14 puntos - 10 partidos

7° Presidente Hayes 12 puntos - 10 partidos

8° San Cristóbal 11 puntos - 10 partidos

9° Recoleta FC 9 puntos - 9 partidos

10° 3 de Mayo 8 puntos - 9 partidos

11° Sol/Campoalto 7 puntos - 9 partidos

12° Coronel Escurra 4 puntos - 9 partidos