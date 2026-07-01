Colonial y 3 de Noviembre chocan en Honor, mientras se aguarda que vuelva la Premium

Tanto Sport Colonial como 3 de Noviembre consiguieron sendos triunfos para seguir en la vanguardia del certamen de la División de Honor del futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y este jueves chocarán por la fecha 4 del torneo.

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Los partidos para esta jornada, todos con arranque a las 21:00, son los siguientes:

Sport Colonial vs. 3 de Noviembre - Sport Colonial

Filosofía UNA vs. Sportivo Ameliano - CEPB

Universidad Americana vs. San Gerónimo - Americana

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Villa Virginia vs. Deportivo Sajonia - Villa Virginia

Fernando de la Mora vs. Deportivo Humaitá - Fernando

Fecha 3 del certamen

En la fecha anterior se disputaron cuatro de los cinco emparejamientos.

Sport Colonial goleó 10 a 2 en su visita a Fernando de la Mora.

3 de Noviembre se impuso de local a Universidad Americana por el score de 5 a 3.

Sportivo Ameliano cayó 5-3 contra Universidad Americana.

El sábado, San Gerónimo y Villa Virginia igualaron, mientras sigue pendiente el partido entre vecinos: Deportivo Sajonia vs. Deportivo Humaitá.

Tabla de posiciones

1° Sport Colonial 9 puntos

3 de Noviembre 9 puntos

3° Deportivo Sajonia 6 puntos

Universidad Americana 6 puntos

5° Villa Virginia 4 puntos

6° Fernando de la Mora 3 puntos

7° San Gerónimo 2 puntos

8° Deportivo Humaitá 1 punto

9° Filosofía UNA 0

Sportivo Ameliano 0.