Polideportivo
01 de julio de 2026 a la - 20:21

Colonial y 3 de Noviembre chocan en Honor, mientras se aguarda que vuelva la Premium

3 de Noviembre se impuso a Filosofía UNA en la fecha anterior, y se mantiene en la cima compartiendo la punta con Sport Colonial.
3 de Noviembre se impuso a Filosofía UNA en la fecha anterior, y se mantiene en la cima compartiendo la punta con Sport Colonial.

Este jueves se disputará la Cuarta Fecha del certamen de la categoría de Honor, segundo escalafón del futsal FIFA paraguayo, donde jugarán los punteros entre sí: Sport Colonial vs. 3 de Noviembre. La Liga Premium está con receso.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Tanto Sport Colonial como 3 de Noviembre consiguieron sendos triunfos para seguir en la vanguardia del certamen de la División de Honor del futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y este jueves chocarán por la fecha 4 del torneo.

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Los partidos para esta jornada, todos con arranque a las 21:00, son los siguientes:

Sport Colonial vs. 3 de Noviembre - Sport Colonial

Filosofía UNA vs. Sportivo Ameliano - CEPB

Universidad Americana vs. San Gerónimo - Americana

Villa Virginia vs. Deportivo Sajonia - Villa Virginia

Fernando de la Mora vs. Deportivo Humaitá - Fernando

Fecha 3 del certamen

En la fecha anterior se disputaron cuatro de los cinco emparejamientos.

Sport Colonial goleó 10 a 2 en su visita a Fernando de la Mora.

3 de Noviembre se impuso de local a Universidad Americana por el score de 5 a 3.

Sportivo Ameliano cayó 5-3 contra Universidad Americana.

El sábado, San Gerónimo y Villa Virginia igualaron, mientras sigue pendiente el partido entre vecinos: Deportivo Sajonia vs. Deportivo Humaitá.

Tabla de posiciones

1° Sport Colonial 9 puntos

3 de Noviembre 9 puntos

3° Deportivo Sajonia 6 puntos

Universidad Americana 6 puntos

5° Villa Virginia 4 puntos

6° Fernando de la Mora 3 puntos

7° San Gerónimo 2 puntos

8° Deportivo Humaitá 1 punto

9° Filosofía UNA 0

Sportivo Ameliano 0.