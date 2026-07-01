Colonial y 3 de Noviembre chocan en Honor, mientras se aguarda que vuelva la Premium

Tanto Sport Colonial como 3 de Noviembre consiguieron sendos triunfos para seguir en la vanguardia del certamen de la División de Honor del futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y este jueves chocarán por la fecha 4 del torneo.
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Los partidos para esta jornada, todos con arranque a las 21:00, son los siguientes:
Sport Colonial vs. 3 de Noviembre - Sport Colonial
Filosofía UNA vs. Sportivo Ameliano - CEPB
Universidad Americana vs. San Gerónimo - Americana
Villa Virginia vs. Deportivo Sajonia - Villa Virginia
Fernando de la Mora vs. Deportivo Humaitá - Fernando
Fecha 3 del certamen
En la fecha anterior se disputaron cuatro de los cinco emparejamientos.
Sport Colonial goleó 10 a 2 en su visita a Fernando de la Mora.
3 de Noviembre se impuso de local a Universidad Americana por el score de 5 a 3.
Sportivo Ameliano cayó 5-3 contra Universidad Americana.
El sábado, San Gerónimo y Villa Virginia igualaron, mientras sigue pendiente el partido entre vecinos: Deportivo Sajonia vs. Deportivo Humaitá.
Tabla de posiciones
1° Sport Colonial 9 puntos
3 de Noviembre 9 puntos
3° Deportivo Sajonia 6 puntos
Universidad Americana 6 puntos
5° Villa Virginia 4 puntos
6° Fernando de la Mora 3 puntos
7° San Gerónimo 2 puntos
8° Deportivo Humaitá 1 punto
9° Filosofía UNA 0
Sportivo Ameliano 0.