Pogacar: "Vingegaard no es mi único rival"

"Hay bastantes corredores que pueden aspirar a la victoria. Es verdad que la competencia entre Jonas y yo ha sido espectacular y espero que dure muchos años porque creo que nos enriquece a ambos. Nos impulsamos mutuamente. Veremos dónde nos lleva este año", dijo.

El esloveno del UAE restó importancia al hecho de afrontar el Tour con tan solo 16 días de competición en sus piernas.

"Los kilómetros de entrenamiento también cuentan y creo que llego preparado para ganar", afirmó el corredor, que aseguró que si no ha competido más no es porque se aburra.

"Al contrario, estoy muy feliz de compartir tiempo con este equipo, de volver al hotel y encontrarme tras cada carrera con los compañeros. La competición me gusta desde niño", señaló.

El corredor se mostró encantado de estar en Barcelona, que concoe por haber participado en la Volta.

"Estamos en el mismo hotel y son carreteras que me resultan familiares. Es algo bueno para mi, aunque preferiría estar aquí de vacaciones", comentó.